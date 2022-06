Latte, la classifica è sconvolgente: è questo il migliore di tutti. Non l’avresti mai detto

Il latte è uno degli alimenti più acquistati e più utilizzati. Fin dall’antichità ha svolto una funzione importantissima nell’alimentazione dei bambini e degli adulti.

Venduto a larga scale, in diversi formati e marche, oggi vogliamo farti conoscere la classifica del miglior latte vegetale stilata da Datamonitor. Innanzitutto partiamo col dire che il latte vegetale si ottiene attraverso i cereali, legumi, frutta secca e semi, quindi è differente da quello animale (mucca – capra – pecora – etc.).

Spremendo semi, legumi, etc. si ottiene il “latte”, preferito da molti perché totalmente privo di lattosio, però c’è da fare attenzione e leggere bene l’etichetta delle confezioni. Come sappiamo in commercio ci sono migliaia di prodotti e generi alimentari, ed anche in questo caso c’è latte vegetale e latte vegetale.

Latte vegetale, è questa la classifica di Datamonitor

Prima di scoprire la classifica del latte vegetale migliore in commercio, dobbiamo specificare che questo latte costa molto di più rispetto al latte tradizionale. Il latte animale ha un costo che varia da 1,00 euro a 2,50 euro mentre il latte vegetale ha un costo maggiore e varia da 1,20 euro a 3,50 euro a litro. Diciamo che con i tempi che corrono, il latte vegetale, non è per tutti.

Secondo le stime di Datamonitor, il latte vegetale più venduto al mondo, sono i seguenti: mandorla – avena – soia – cocco – pisello – riso. Questa è la classifica stilata tra gli scaffali dei supermercati:

1 – Latte intero Parmalat – 1,50 euro

2 – Latte alla mandorla Alpro – 2,40 euro

3 – Latte all’avena Alce Nero – 1,70 euro

4 – Latte alla soia Milbona (Lidl) –

5 – Latte al cocco Isola Bio – 1,10 euro

6 – Latte all’orzo Matt – 2,20 euro

7 – Latte al riso Benesì Coop – 2,50 euro

Le bevande vegetali sono molto consumate, certo è che a lungo andare possono venir meno alcuni nutrienti importanti, specie nei bambini. Naturalmente può essere bevuto sempre, massimo una tazza al giorno. Molte persone consumano il latte vegetale come bevanda aggiuntiva, in estate, un buon bicchiere di latte fresco diverso dal solito è quello che ci vuole.