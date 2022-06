Letizia di Spagna ha preso una scelta clamorosa coinvolgendo anche Kate Middleton. Nessuno se lo aspettava, clamoroso.

Mogli dei reali più conosciuto al mondo, mamme e regine di stile. Letizia di Spagna e Kate Middleton sono spesso al centro delle cronache, tra i loro matrimonio e i loro look unici.

Colleghe, entrambe dal fascino intramontabile, sono famose per la forma smagliante che mantengono anno dopo anno. Dieci anni di differenza – la Middleton ha 40 anni, la Ortiz quasi 50 – si sono distinte nel tempo in particolare per un fattore: l’eleganza innata.

I loro look sono fonte d’ispirazione a livello globale, come il loro portamento regale, tanto che sono impeccabili in ogni occasione. Tutto questo ha fatto sì che entrambe abbiamo conquistato non solo i cuori dei loro mariti, ma anche dei sudditi. Letizia, Regina Consorte in Spagna, Kate duchessa e futura Regina, sono tra le reali più amate in Europa.

Entrambe madri – Kate di tre figli, Letizia di due figlie – è emerso un retroscena clamoroso: la Ortiz ha preso una scelta inaspettata in cui è coinvolta anche Kate Middleton.

Letizia di Spagna e Kate Middleton, retroscena clamoroso

È Letizia di Spagna a prendere una decisione clamorosa legata a Kate Middleton. Tutto è accaduto nell’ambito di una presentazione legata al “Libro bianco sul cancro della pelle in Spagna”, tenutasi a Madrid presso il Collegio Ufficiale dei Medici.

Durante l’evento la Ortiz si è presentata con un look, come al suo solito, incredibile in cui tuttavia non si può non notare l’ispirazione di Kate. La moglie di Felipe ha imitato la Middleton puntando tutti come lei su un dettaglio particolare: la piega voluminosa, resa unica da una cascata di boccoli incredibile.

Oltre a questo come la consorte di William, la Ortiz ha puntato su un paio di tacchi nude, dall’eleganza assoluta modello di cui Kate è un’appassionata e che indossa molto spesso. Per una volta anche Letizia ha preso lezioni di stile: puntando su Kate, d’altronde, si va su sicuro.