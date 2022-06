Lulù Selassié ormai è un fiume in piena: quello che pensa dell’ex Manuel Bortuzzo lo ha ammesso davanti a tutti

Il formidabile trio delle sorelle Selassié è stato ospite di uno degli ultimi appuntamenti con “Casa Chi”. Le ex gieffine, intervistate dai giornalisti e dalla conduttrice Rosalinda Cannavò, hanno fatto il punto della situazione rispetto alla loro vita, sentimentale e non.

Jessica, vincitrice del “GF Vip”, sembrerebbe ormai aver superato il rifiuto di Barù. La giovane, che pur ha ammesso di aver sofferto molto a causa dell’ex coinquilino, si sarebbe messa definitivamente il cuore in pace.

Più complicata è invece la questione che concerne Lulù e Manuel Bortuzzo, che si sono lasciati in maniera a dir poco burrascosa. Di fronte alle domande relative al suo ex, la giovane, che ha recentemente compiuto 24 anni d’età, non è minimamente riuscita a trattenersi. Quello che pensa di Manuel lo ha ammesso di fronte a tutti.

Lulù Selassié non trattiene più nulla: quello che pensa di Manuel l’ha ammesso davanti a tutti

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Milly Carlucci a ruota libera sul figlio Patrick: “deve meritarsi lo stipendio”. Da non crederci!

Per la splendida Lulù Selassié, superare la rottura con Manuel Bortuzzo è stato sicuramente un ostacolo tutt’altro che semplice da gestire. Intervistata assieme alle sorelle Clarissa e Jessica all’interno del format “Casa Chi”, l’ex gieffina ha lasciato trapelare il suo vero stato d’animo di fronte a tutti.

“Sono triste, ma vado avanti grazie alla mia famiglia e al mio lavoro” ha confidato Lulù, alla quale Bortuzzo sembrerebbe mancare moltissimo. I sentimenti nati nella casa del “GF Vip”, che agli occhi di Manuel non erano sufficienti per portare avanti la relazione, non ne vorrebbero proprio sapere di abbandonare la Selassié.

“Non sono felicissima, provo ancora dei sentimenti molto forti” ha confermato Lulù, che starebbe cercando di farsi forza grazie alla presenza e al sostegno delle sorelle, per lei indispensabili.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Roberta Capua provoca il collega: “che padre sei?”. La risposta di lui è clamorosa

Un amore che, senza ombra di dubbio, non si è chiuso nel modo in cui il pubblico avrebbe sperato. Tra Manuel e Lulù, che sembravano a tal punto uniti e innamorati, non ci sarebbe nessuna speranza di un riavvicinamento.