Mahmood e Blanco, aria di crisi. Cosa è successo nel backstage

Aria di crisi per Mahmood e Blanco. I due si sono esibiti insieme al concerto di Radio Zeta, ma quello che è accaduto nel backstage fa pensare che tra loro si sia rotto qualcosa

I due vincitori del Festival di Sanremo si sono esibiti al Radio Zeta Future Hits Live, il concerto organizzato da Radio Zeta e tenutosi il 9 giugno, nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Un grande evento che ha riscosso enorme successo. Il primo concerto dedicato interamente alla generazione Zeta è stato condotto dai 3 speaker di Razio Zeta: Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Camilla Ghini.

Tra i tanti grandi artisti contemporanei presenti, non potevano certo mancare Mahmood e Blanco, reduci dal successo ottenuto con la vittoria al Festival di Sanremo e dall’esperienza dell’Eurovision Song Contest, dove si sono classificati sesti. I due si sono esibiti sulle note della loro Brividi, proprio la canzone che portarono sul palco dell’Ariston. Questa volta però è sembrato che i due non andassero molto d’accordo; in particolare sono emersi alcuni particolari dal backstage che fanno pensare che tra i due artisti ci sia aria di crisi.

Tensione tra Mahmood e Blanco durante la loro ultima esibizione. Cosa è successo?

Il Radio Zeta Future Hits Live si è tenuto il 9 giugno a Roma, nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Tra i tanti artisti presenti che si sono esibiti, vi erano anche Mahmood e Blanco che sono saliti sul palco cantando la loro canzone Brividi. A stupire tutti però è stato quello che è accaduto dietro le quinte.

Sembrerebbe infatti che i due giovani artisti nel backstage, prima di salire sul palco, non si siano affatto parlati e avrebbero invece mantenuto una certa distanza l’uno dall’altro. I due cantanti sono arrivati separatamente; Mahmood è stato visto aspettare seduto in disparte il suo turno per salire sul palco, Blanco invece dopo aver salutato tutti si è dedicato ad osservare una partita di biliardino.