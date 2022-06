Maria De Filippi, svelato il triste motivo per il quale non ha avuto figli biologici: le sue parole

La conduttrice, Maria De Filippi ha rotto il silenzio in un’intervista e ha svelato il perchè non ha avuto figli naturali. Le sue parole spiazzano tutti.

Tra le conduttrici e giornaliste più amate della nostra epoca c’è senz’altro l’esperta, Maria De Filippi. In seguito ad una lunga e interessante intervista, lady Costanzo ha spiazzato tutti, tornando ancora una volta sul tema dei “figli“.

Come ben sappiamo, la giornalista e Maurizio Costanzo non sono riusciti ad avere un figlio naturale, anche se finora i motivi per cui ciò non è accaduto non erano stati smascherati alle orecchie degli interessati.

Il più delle volte, quando si parla di Maria, il riferimento è senz’altro alla sua encomiabile carriera, circoscritta da successi che hanno fatto di lei, la conduttrice più amata della rete ammiraglia “Mediaset“.

In seguito ad un’interessante intervista rilasciata ai microfoni, Maria è tornata a parlare della sua intimità, come di rado è accaduto sinora

Maria De Filippi spiazza gli italiani sull’argomento “figli”: “Ora vi svelo tutto…”

Non era mai scesa così nei particolari più profondi l’esperta conduttrice, Maria De Filippi. Il delicato argomento sui “figli” è tornato alla luce nelle ultime ore proprio grazie alle sue parole, spiazzanti sotto tutti i punti di vista.

Laureata in “Scienze delle finanze”, la giornalista ha iniziato un percorso lavorativo encomiabile, grazie alla spinta del suo attuale compagno, Maurizio Costanzo.

L’attuale coppia, tra le più affiatate e legate del mondo dello spettacolo ha camminato fianco a fianco, raggiungendo traguardi sempre più inaspettati.

Al di là di una carriera fiorente da un punto di vista lavorativo, lo stesso non si può dire di essere stata fortunata sul piano della maternità e dei figli biologici, mai riusciti ad avere.

Durante la lunga intervista, Maria è uscita allo scoperto su questo argomento, scoprendo verità nascoste, mai rivelate prima. Si tratta naturalmente di una triste realtà, il fatto di non aver potuto avere figli.

Nonostante questa ‘macchia’ incancellabile, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si ritengono estremamente soddisfatti di aver adottato Gabriele (all’epoca aveva 10 anni).

Il ragazzo oggi continua ad essere l’elemento di riferimento della vita privata della coppia più affiatata dello spettacolo. “Se tornassi indietro rifarei la stessa scelta e non perchè non potevo avere figli”.

Queste sono le parole spiazzanti di Maria che con poche battute chiude così, definitivamente, il cerchio della sofferenza interiore.