Un morto e tre persone ferite. È il bilancio del drammatico scontro verificatosi questa mattina, mercoledì 15 giugno, intorno alle 7 lungo l’autostrada del Sole nel tratto compreso tra i comuni di Fabro ed Orvieto, in provincia di Terni.

La vittima è una donna di 70 anni di origini calabresi. Secondo le primissime informazioni, apprese dalla redazione de Il Corriere dell’Umbria, la 70enne, che probabilmente stava andando in vacanza, viaggiava a bordo di un’auto insieme ad altri tre familiari. Per cause ancora da accertare, la vettura ha tamponato un tir, condotto da un uomo.

In seguito al violento scontro, sono arrivati sul posto i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso della vittima, che sarebbe sopraggiunto sul colpo. Gli altri occupanti dell’auto hanno riportato lievi lesioni e sono state trasportate presso l’ospedale di Orvieto per le cure del caso. Illeso, invece, riporta Il Corriere dell’Umbria, l’uomo alla guida del mezzo pesante.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale a cui è ora affidato il compito di determinare le cause del tamponamento. Inevitabili le ripercussioni sul tratto dell’autostrada A1 dove si sono registrate lunghe code per via delle operazioni di rimessa in sicurezza della carreggiata.