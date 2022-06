Un’operatrice ecologica di 47 anni è morta ieri mattina a Prato mentre lavorava in strada insieme ad un collega. Inutili tutti i tentativi di soccorso.

Colta da un improvviso malore mentre stava lavorando. È morta così un’operatrice ecologica di 47 anni nella mattinata di ieri a Prato. La 47enne si trovava in strada ed era impegnata nella raccolta di multimateriale insieme ad un collega quando si sarebbe sentita male.

Tempestiva la chiamata al numero per le emergenze da parte del collega. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto far nulla per strapparla alla morte. Disposta l’autopsia per risalire alle cause del decesso.

Prato, si accascia mentre lavora: operatrice ecologia di 47 anni muore davanti ad un collega

Dramma ieri mattina, martedì 14 giugno, a Prato, dove una donna è morta mentre stava lavorando in strada. A perdere la vita Silvia Calistri, 47enne operatrice ecologica dipendente della cooperativa Gulliver che si occupa della raccolta differenziata per conto di Alia.

Secondo quanto ricostruito, come riferiscono i colleghi de La Nazione, la 47enne stava effettuando la raccolta di multimateriale in via delle Colombaie, quando improvvisamente ha accusato un malore perdendo i sensi. Ad assistere alla tragedia un collega che ha immediatamente lanciato l’allarme.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tragedia all’ingresso di una ditta: titolare muore schiacciato da un cancello

Il centralino del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza con a bordo l’equipe medica. Inutili tutti i tentativi di rianimazione dei sanitari che hanno potuto solo constatare il decesso dell’operatrice ecologica, residente a Quarrata. Considerata la gravità della situazione era stato allertato anche l’elisoccorso, poi fatto rientrare. Sotto choc il collega che è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Terribile incidente in moto: commerciante perde la vita

Oltre ai soccorritori sono arrivati sul posto anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale del capoluogo di provincia toscano che si sono occupati degli accertamenti. L’autorità giudiziaria ha disposto sulla salma della donna l’autopsia per determinare le cause della morte. La 47enne, scrive La Nazione, sembra non soffrisse di alcuna patologia in particolare.