Estate in diretta, Roberta Capua stuzzica il collega su un argomento a dir poco delicato: la risposta la mette clamorosamente a tacere

A tenere compagnia ai telespettatori di Rai 1, per tutta la durata del periodo estivo, ci sarà la trasmissione “Estate in diretta”, che vede i due conduttori Roberta Capua e Gianluca Semprini lavorare insieme per il secondo anno consecutivo.

Alberto Matano, che al timone de “La vita in diretta” ha vissuto una stagione televisiva sensazionale – contrassegnata da picchi di share mai visti prima -, tornerà a deliziare i suoi affezionatissimi a partire dal prossimo settembre. Nel frattempo, la Capua e Semprini sembrano cavarsela egregiamente nei loro ruoli.

Durante il secondo blocco di ogni puntata, i conduttori affrontano un particolare tipo di argomento con i loro ospiti, che ovviamente varia di puntata in puntata. Quest’oggi, assieme ad una folta schiera di opinionisti, a “Estate in diretta” si è toccato il tema della paternità.

Di padri che vengono impropriamente definiti “mammi” ormai è pieno il mondo, come sottolineato dalla Capua durante l’introduzione alla seconda parte della diretta. La conduttrice, particolarmente interessata al tema scelto, non ha mancato di stuzzicare uno dei presenti in studio proprio sull’argomento. La risposta ricevuta dalla Capua è davvero clamorosa.

Roberta Capua provoca il collega: “che padre sei?”. La risposta di lui è clamorosa

A “Estate in diretta”, il tema introdotto nella seconda parte del talk riguardava la tanto discussa genitorialità. Nello specifico, Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno chiesto ai loro ospiti cosa pensassero del fatto che, con sempre maggior frequenza, i ruoli tradizionalmente assegnati alle mamme e ai papà vengono interscambiati con molta naturalezza.

Michele La Ginestra, attore classe 1964 e papà di due figli, ha tentato di rispondere facendo ricorso alla propria esperienza personale. “Io ero quello che stava sveglio di notte per permettere a mia moglie di dormire” ha spiegato l’ospite, che non ha mai vissuto negativamente la parità di genere in termini di genitorialità.

Roberta Capua, completamente d’accordo con il discorso dell’attore, non ha mancato di dargli manforte. “Dividersi i compiti è normale, si fa un po’ per uno” ha osservato la conduttrice, prima di passare la palla al collega Gianluca Semprini. La Capua, nello specifico, ha stuzzicato il giornalista proprio in merito al controverso argomento: “e tu che nei hai quattro, che papà sei?“.

La risposta, sorprendentemente, è arrivata dalle figlie stesse di Semprini. Come mostrato dal contributo video andato in onda, infatti, le figlie del giornalista, intervistate dal loro stesso papà, hanno risposto alla domanda non mancando di evidenziare i meriti e le “mancanze” del conduttore.

“Papà non riesce a fare quello che fa mamma?” ha domandato Gianluca alla più piccola delle sue figlie, aspettandosi una risposta affermativa. Quest’ultima, con grande dolcezza, non ha potuto trattenere un commento davvero esilarante: “alcune cose non riesci a farle come mamma, tipo pettinarmi bene i capelli“.

Gli opinionisti, di fronte a questa tenerissima manifestazione d’amore, non hanno mancato di scoppiare a ridere a crepapelle. Semprini, “sconfitto” dalle testimonianze della figlia, ha dovuto per forza darle ragione: “è vero, non so farle i capelli come vuole lei“.