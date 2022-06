Sabrina Salerno in una serie di primi piani più eccezionali che mai, visione ravvicinata delle sue curve che manda in estasi

Seducente e sensuale, senza limiti, così è da sempre ed è sempre stata Sabrina Salerno. La cantante e showgirl si conferma anno dopo anno una delle bellezze più iconiche del mondo dello spettacolo italiano, capace di entrare nella leggenda non soltanto per i nostri connazionali.

La carta d’identità nel suo caso sembra sempre uno scherzo. 54 anni compiuti quest’anno a marzo, la mitica Sabrina ci fa sognare ad occhi aperti di continuo con la sua bellezza senza tempo e che non passa mai di moda. Gli scatti sui social, a cadenza quasi quotidiana, sono un autentico cult, un appuntamento sempre imperdibile per i fan.

Non per caso, può vantare oltre un milione e 200 mila followers su Instagram, a dimostrazione di un fascino che ha attraversato varie epoche e non tramonta mai. Dagli anni Ottanta a oggi, quasi quarant’anni di esibizioni sempre stupefacenti. Tutto frutto certo di una grande attenzione al suo aspetto estetico al suo fisico, ma anche degli innegabili doni di Madre Natura.

Sabrina Salerno, la camicetta trasparente non contiene niente e mostra tutto in primo piano: esplosione di sensualità senza eguali

Per l’ennesima volta, manco a dirlo, Sabrina regala scatti esagerati, in un ultimo post su Instagram davvero infuocato. Dal backstage di un lavoro che sta portando avanti insieme alla collega Eva Emaus, probabilmente un video musicale, il fascino prorompente e provocante della Salerno ci colpisce dritti in pieno.

La camicetta trasparente fa intravedere molto, se non tutto, della vertiginosa scollatura, contenuta a fatica dall’intimo al di sotto. E la visione di una collanina che si piazza proprio al centro del suo lato A, accende più che mai la fantasia. In molti vorrebbero essere quella collanina.

Anche oggi, la sensualità esagerata di Sabrina ha lasciato il segno. Con lei non ci si annoia mai, e meno che mai d’estate.