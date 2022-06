Simona Ventura, il lutto tremendo: “Riposa in pace” (straziata la nota conduttrice)

La notizia ha sconvolto l’ex naufraga de ”L’Isola dei famosi” che non ha potuto che comunicare il triste annuncio. I dettagli dell’accaduto.

Simona Ventura è un volto storico della televisione italiana, tra alti e bassi ha dominato la scena dagli anni ’90 fino ad oggi, conducendo trasmissioni di grande successo come ”Quelli che il calcio” o il ”Festival di Sanremo”.

Ha vissuto un momento professionalmente difficile in seguito ha delle scelte sbagliate che l’hanno prima allontanata dalla Rai, poi da La 7 e infine fatta approdare a Mediaset dove ha partecipato come concorrente de ”L’Isola dei Famosi”, trasmissione che aveva condotto per diverse stagioni.

Anche la sua vita sentimentale è stata alquanto burrascosa: la relazione più importante è stata quella con l’ex calciatore Stefano Bettarini con il quale è stata sposata dal 1998 al 2004 e da cui ha avuto due figli Niccolò e Giacomo. Il loro matrimonio, però, è naufragato in seguito ai numerosi tradimenti di lui. Poi è stata sette anni con Gerò Carraro, figlio del compagno di Mara Venier e attualmente fa coppia fissa da 4 anni con il giornalista Giovanni Terzi.

L’annuncio straziante arriva dal suo profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Tramite il suo profilo Instagram, Simona Ventura ha voluto ricordare una persona a lei cara che è venuta a mancare. Si tratta di Don Raimondo, custode della chiesa Stella Maris in Sardegna. Lo vuole ricordare come una persona includente e speciale, simpatica e performante. Accogliente, infatti le messe non duravano più di mezzora per invogliare tutti a seguirle.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———–> “Un abbraccio a tuo papà” Chanel Totti e quel commento che non passa inosservato: lei reagisce così – VIDEO

Lo definivano ”Il parroco dei Vip” ma Simona Ventura ci tiene a precisare che lui era il parroco di tutti. Una persona di cuore che non verrà dimenticata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———–> Al Bano respinge Loredana Lecciso con un secco “No”: crisi di coppia? Tutta la verità

Numerosi sono i commenti di condoglianze ricevuti sotto al post, tra cui anche quello di Mara Santangelo e Patrizia Pellegrino che si uniscono al messaggio di dolore diffuso dalla Ventura.