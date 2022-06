Ursula Corbero, cosa è successo ad Ibiza? La FOTO rivelatrice

Ursula Corbero è appena tornata da un viaggio incredibile, scopriamo insieme cosa ha combinato in vacanza la modella

Di origine spagnola, classe 1989, segni particolari: sensuale e seducente. Ursula Corbero non passa inosservata e sui social stende i fan con delle foto mozzafiato.

Da tutti conosciuta per essere stata una dei personaggi di La casa di carta, ha interpretato Tokyo. Molto attiva su Instagram, non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate. Le sue foto diventano virali e i fan impazziscono per così tanta bellezza.

Ursula Corbero, in bikini è paradisiaca – FOTO

Ursula Corbero ha condiviso con i fan alcuni momenti della sua vacanza ad Ibiza. Attraverso un video, i follower non hanno potuto fare a meno di notare la sua bellezza e delle pose che ha fatto divertire il web.

In particolare salta all’occhio quando l’attrice si è stesa sul puff in giardino per prendere il sole, indossa un bikini a fantasia e le sue forme prorompenti sono in primo piano.

“Ibiza, le sue cose e la sua bella gente” ha scritto sotto al post che è diventato virale. Insieme a lei ci sono anche alcuni amici con i quali si è divertita ed ha trascorso giorni speciali.

I fan non hanno resistito ed hanno lasciato like e commenti come: “Ma lo sai che sei meravigliosa?”. Poi ancora “Sei la mia preferita”, qualcun altro ha aggiunto: “Sei incantevole”

La bellezza del posto può solo accompagnare la sensualità e l’eleganza che escono dalla Corbero. Ancora una volta ha saputo attirare l’attenzione del pubblico che la segue e la supporta in ogni situazione.

I più curiosi sono già pronti per scoprire quali saranno i prossimi progetti lavorativi dell’attrice spagnola. La rivedremo sul piccolo schermo o nelle sale cinematografiche? Non abbiamo notizie al riguardo, ma presto le sorprese non mancheranno. Intanto, godetevi gli scatti di Ursula che si diverte a postare foto di shooting fotografici e campagne pubblicitarie.