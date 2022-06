“Vorrei che il tempo tornasse indietro”, ammette una fan osservando Bianca Guaccero a pochi istanti dalla sua confessione a cuore aperto. La verità in bikini è disarmante.

Le registrazioni degli show pomeridiani hanno infine dato appuntamento ai telespettatori al culmine dell’estate. Sarebbero già in molti, stando agli ultimi interventi su social, ad attendere che Bianca Guaccero torni a pieno regime nei palinsesti Rai. Eppure settembre è ancora lontano. E soprattutto, ad oggi, vi è una solenne aria di cambiamento.

L’irresistibile ironia della nativa di Bitonto quanto le sue ultime iniziative alla moda, riguardanti le già imitate prerogative di un originale hair style, hanno inevitabilmente contagiato i telespettatori della penisola.

La conduttrice quarantunenne, dopo i saluti finali sul secondo canale Rai e la consecutiva ed emozionante ospitata nel salottino di “Verissimo” di Silvia Toffanin, ha poi scelto di spostarsi verso più accoglienti località costiere. Nel frattempo però, mentre è lei stessa a essere in procinto di svelare ai suoi fan un’ultima location in riva al mare, “niente potrebbe essere come prima“.

“Abbiamo un rapporto…” Bianca Guaccero la confessione in bikini è sconvolgente – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maneskin, arriva l’annuncio tanto atteso: “Siamo grati dell’opportunità”

“Abbiamo un rapporto molto stretto“, ha confessato senza remore in queste ultime ore l’impavida protagonista di “Detto Fatto”, rivelando la vigente situazione ai suoi oltre 748mila follower.

Assieme ad uno scatto dall’abbronzatura mozzafiato e in diretta da un’assolata spiaggia dei litorali italiani, la nata sotto il segno del Capricorno ha scelto di condividere su Instagram un pizzico di brio. Dettato, questa volta, dai mai per lei troppo potenti raggi del sole.

Se la conduttrice ha dunque sfoggiato al massimo della sua forma fisica il suo nuovo modello di bikini in total black e dalle ricercate forme spigolose, i suoi fedeli spettatori non attenderanno molto tempo. Per fare cosa? Rivelare i loro pensieri.

“Manchi in tv“, spiega uno dei primi ad essere intervenuto. Per poi lasciare spazio a un’altra potente dichiarazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Aurora Ramazzotti ha una gemella, la FOTO spiazza il web: due gocce d’acqua

“Vorrei che il tempo tornasse indietro“, ha ammesso un’utente rapita dall’emozione. E ancora: “rivedere dal vivo tutte le trasmissioni…” Le quali, secondo l’accorato parere della sua fan appassionata, si sarebbero rivelate senza ombra di dubbio “un successo” nei mesi appena trascorsi di questo 2022. Non resta ora che attendere di rivederla presto in scena.