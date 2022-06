Aida Yespica regala ancora uno scatto da brividi: il suo décolleté è un qualcosa di unico, il web è pazzo di lei.

Aida Yespica è una delle donne più belle del mondo. La venezuelana, dopo aver vinto alcuni riconoscimenti in patria, decise di trasferirsi a Milano per avviare la sua carriera di testimonial e modella. Le cose sono andate alla grande per lei: in questi anni, la nativa di Barquisimeto ha anche preso parte a numerosi programmi televisivi (tra cui ‘L’Isola dei Famosi’) e ha realizzato calendari sexy senza veli.

La classe 1982, va detto, ha vissuto un momento assai complesso dal punto di vista personale: per tantissimi mesi non ha visto suo figlio, dal momento che sta in America con il suo ex compagno Ferrari. A causa della pandemia di Coronavirus, raggiungere gli Stati Uniti in questi due anni è stata una vera e propria impresa. Nessun problema invece dal punto di vista professionale. La Yespica sta realizzando alcuni shooting stratosferici e ogni tanto dà un assaggio anche ai suoi followers pubblicando contenuti fenomenali. Qualche istante fa, la 39enne ha piazzato sul web un’immagine in cui indossa una vestitino alquanto particolare.

Aida Yespica, il suo décolleté è unico: tutti pazzi per lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

Aida, poco fa, ha pubblicato un’immagine sensazionale: la super modella indossa un vestitino di colore arancione che regala grandi emozioni. L’abito, infatti, non copre il suo décolleté unico. Le forme della venezuelana sono veramente meravigliose: esplosiva e procace, la 39enne continua a far impazzire il web.

Il post ha già raccolto 4mila cuoricini e numerosi commenti. “Sei veramente uno schianto”, “Raggiante in arancione”, “Sempre la donna più affascinante del mondo”: questi sono soltanto alcuni dei commenti apparsi. C’è anche chi ha rilasciato semplicemente emoticon eloquenti e chi ha oltrepassato i limiti con un linguaggio da censura.