Ambra Angiolini, dopo la fine dell’amore con Max Allegri l’attrice penserebbe solo ed esclusivamente ad un uomo: la foto rivela tutta la verità

Per una storia d’amore che finisce ce n’è una che comincia. Lo sa bene Ambra Angiolini, che dopo aver condiviso degli anni indimenticabili accanto a Francesco Renga – padre dei suoi due figli – si è gettata a capofitto in una nuova, tormentata relazione.

Il rapporto con Max Allegri, che avrebbe permesso all’attrice di recuperare il sorriso dopo l’addio al cantante, l’ha anche portata ad attraversare dolori inimmaginabili. Stando alle notizie che, all’epoca, erano trapelate sui giornali, l’allenatore juventino aveva tradito Ambra con diverse donne.

Superata l’ennesima delusione, non ci si può non chiedere come la Angiolini – che nella sfera lavorativa sta racimolando un successo dopo l’altro – stia reagendo in termini sentimentali. Come dimostrano le foto apparse sul suo profilo Instagram, dopo l’addio ad Allegri l’attrice si sarebbe legata ancora più intimamente ad un uomo. Di chi stiamo parlando?

Ambra Angiolini, dopo Max Allegri c’è un altro uomo nella sua vita: mai così felice

Dopo la fine della relazione con Max Allegri, con il quale la Angiolini ha condiviso cinque lunghi anni della propria vita, per l’attrice esisterebbe un solo uomo. Oltre al figlio Leonardo, che assieme a Jolanda è il frutto dell’amore con Francesco Renga, Ambra sembra dedicare le proprie attenzioni esclusivamente all’amato papà.

Proprio in occasione della festa del papà, l’attrice aveva postato un dolcissimo scatto al fianco del primo amore della sua vita, l’unico uomo che, per lei, ci sarebbe sempre stato nonostante le difficoltà e la lontananza. La Angiolini, che nella foto bacia teneramente il papà, gli aveva dedicato parole dolcissime.

“Ora tocca a te giocare ed a me fare in modo che accada“: questa la descrizione a completamento dello scatto, rapidamente raggiunto da una vera e propria ondata di commenti di ammirazione.

“Un bellissimo papà”, “sei dolcissima con lui” le avevano risposto gli utenti, colpiti dal legame profondo e speciale che unirebbe Ambra a suo padre, l’unica persona destinata a non abbandonarla per tutta la vita.