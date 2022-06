Anna Pettinelli, la “bella patatona” ha una nuova fiamma: chi è

Novità in arrivo per Anna Pettinelli? Sembra ci sia una nuova fiamma nella vita dell’insegnante di “Amici“: chi è?

E’ molto conosciuta dal pubblico italiano per le varie esperienze professionali vissute nel corso degli anni. Sempre pronta a mettersi in gioco, Anna Pettinelli è un concentrato di energia che ha conquistato la stima e l’affetto di tanti fan che la seguono in ogni situazione.

E’ attualmente impegnata con Rds ed ha da poco terminato l’avventura ad “Amici“. Insomma un’artista a trecentosessanta gradi che ultimamente sta facendo parlare di lei per la sua vita sentimentale. Sapevate che si è lasciata con Stefano Macchi?

Anna Pettinelli, chi è la nuova fiamma della conduttrice

Sono ormai lontani i tempi in cui Anna Pettinelli si faceva chiamare bella patata dal suo grande amore Stefano Macchi. I due avevano fatto divertire e appassionare il pubblico con la partecipazione a “Temptation Island”, ma a quanto pare la loro relazione è terminata.

Un matrimonio alle Maldive nel 2018 e la passione non sono bastati a portare avanti la storia tra Anna e Stefano che, secondo quanto ha dichiarato la conduttrice, hanno deciso di separarsi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Non mi dire che esci così”. Justine Mattera in intimo: la FOTO black & white che fa strabuzzare gli occhi. Da capogiro

La rottura, però, sembra non dispiacere all’insegnante di “Amici” che si è mostrata già tra le braccia di un altro, postando una storia sui social. Si tratta di Benny, celebre speaker di Radio Capital, che conduce il programma “Il Mezzogiornale” in onda tutti i giorni su radio Deejay. La presunta nuova fiamma sarebbe un collega e amico della Pettinelli e da quanto si nota dalla foto, i due avrebbero trascorso una piacevole domenica tra abbracci e coccole.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Carlotta Mantovan non si nasconde più, “Il mio amore immenso”. Ha dimenticato Frizzi? FOTO

Per adesso si tratta soltanto di un’indiscrezione e non sono arrivate smentite o conferme da parte dei diretti interessati, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulla love story. A quanto pare Stefano Marchi dovrà dire addio definitivamente alla sua bella patatona.