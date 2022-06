Un uomo di 50 anni è stato trovato morto, accanto al suo scooter, l’altra notte sulla Laurentina nel territorio di Ardea, in provincia di Roma.

Lutto ad Aprilia (Latina) per l’improvvisa morte di Massimiliano Gentilezza, 50enne residente in città, trovato privo di vita sulla Laurentina, in via Severiana, nel territorio di Ardea, comune in provincia di Roma, nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 giugno.

La segnalazione al centralino del numero unico per le emergenze è arrivata da un passante che, riporta la redazione de Il Corriere della Città, avrebbe notato il corpo del 50enne al suolo accanto allo scooter di quest’ultimo. Immediato l’intervento sul posto dell’equipe medica del 118. I soccorritori, però, dopo vari tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso dell’uomo, che sarebbe avvenuto sul colpo.

Come da prassi sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Anzio che hanno avviato le indagini e gli accertamenti su quanto accaduto. Secondo quanto appurato, riporta Il Corriere della Città, l’uomo sarebbe finito al suolo dopo essersi schiantato con lo scooter. Non è chiaro, però, cosa abbia provocato la morte. Non è esclusa, l’ipotesi di un malore che avrebbe colto Gentilezza alla guida.

A fare maggiore chiarezza sarà l’esame autoptico sulla salma che verrà effettuato nelle prossime ore su disposizione dell’autorità giudiziaria competente.