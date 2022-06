Ha ucciso sua figlia e poi avrebbe nascosto il cadavere in campagna. Un caso che coinvolge ancora un minore morto per mano del genitore.

Un caso che sconvolge l’opinione pubblica. Si tratta di un omicidio che coinvolge un rapporto malato tra madre e figlia e che apparentemente non nascondeva così tanta violenza. Si tratta di Martina Patti, la madre della bambina di 5 anni trovata morta nel campo dentro sacchi della spazzatura.

Per la Procura che indaga sul caso si tratterebbe di omicidio premeditato e pluriaggravato oltre che di occultamento di cadavere. Dalle ultime analisi del caso, si sarebbe scoperto un complice sospettato dagli inquirenti. Martina Patti avrebbe quindi ammesso di aver ucciso la piccola ammettendo alcuni elementi che poi si sarebbero accertati sulle indagini autoptiche e sui rilievi scientifici.

“L’idea del rapimento è assurda, non lo potevamo immaginare, è folle!”: le parole commosse della maestra d’asilo

Si sarebbe rivelata a “Mattino Cinque News”, come riporta TG COM24, la maestra d’asilo, responsabile della struttura scolastica che frequentava la piccola Elena Del Pozzo. Parole e commenti strazianti che rivelano cose che nessuno si sarebbe mai aspettati dalla famiglia. Si capisce, però, dalle parole di Veronica Piazza, maestra d’asilo di Elena, che in famiglia c’era un’aria di cambiamento: “La bambina ha parlato del fatto che il papà non stava più a casa però non ha parlato della compagna o di cose del genere, raccontava dei pomeriggi passati insieme al papà, andava al parco, si divertiva”.

La maestra Veronica parla di una madre che si comporta come tutte, come tutti i giorni: “La mamma ieri è venuta a prendere la bambina in maniera tranquilla come ha sempre fatto le altre volte, pensare che ieri sarebbe stata l’ultima volta è assurdo. Non ho notato niente di strano, è entrata serena, la bambina l’ha abbracciata”

Sono parole che esprimono tristezza e dolore per la perdita di un’alunna: “Già l’idea del rapimento è assurda, pensare che sia stata la mamma, sapendo che venti minuti prima era stata qui a prendere la figlia con tanto di sorrisi e abbracci, è follia”