Un ragazzo di 25 anni è la vittima dell’incidente stradale avvenuto questa mattina a Campagna Lupia (Venezia) sulla statale Romea.

Incidente mortale lungo la strada statale 309 Romea all’altezza di Campagna Lupia (Venezia). Secondo le prime ricostruzioni, pare che un camion ed un’auto si siano scontrate frontalmente. Ad avere la peggio un ragazzo di 25 anni che si trovava sulla vettura.

I vigili del fuoco, intervenuti sul luogo della tragedia, hanno estratto il giovane dalle lamiere e lo hanno affidato ai sanitari del 118 che hanno potuto solo constatarne il decesso. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine.

Campagna Lupia, incidente sulla statale Romea: morto un ragazzo di soli 25 anni

Una vita spezzata a soli 25 anni in un drammatico incidente stradale. Questo quanto verificatosi stamattina, giovedì 16 giugno, intorno alle 7 sulla statale 309 Romea nel territorio di Campagna Lupia, comune in provincia di Venezia.

Non si conoscono ancora la dinamica del sinistro e l’identità della vittima. Il giovane, secondo quanto appreso dalla redazione di Venezia Today, stava percorrendo la statale a bordo di una vettura che, per cause ancora in fase di verifica, sarebbe entrata in collisione frontalmente con un camion. Uno scontro violentissimo in seguito al quale l’auto è finita sotto il mezzo pesante andando completamente distrutta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dramma sulla tangenziale: due uomini travolti e uccisi da un tir

Dopo la segnalazione sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere il 25enne, di cui è stato possibile constatarne il decesso: troppo gravi i traumi riportati nel sinistro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Agghiacciante scoperta in un appartamento: uomo trovato senza vita

Sul posto sono accorsi anche i carabinieri della compagnia di Chioggia che stanno cercando di risalire alla dinamica dell’incidente costato la vita al ragazzo. Si ipotizza, scrive Venezia Today, che lo scontro possa essere avvenuto mentre la vettura fosse in fase di sorpasso, tesi ancora da confermare.

Per permettere la rimozione dei veicoli ed i rilievi delle forze dell’ordine, l’area interessata è stata chiusa, circostanza che ha provocato ripercussioni sul traffico sulla statale, dove si sono registrate lunghe code.