Charlotte Casiraghi è su tutte le furie. A farle perdere le staffe è Charlene di Monaco: scoppia una faida reale, cosa sta succedendo.

Tensione alle stelle. Se anno dopo anno l’astio a Palazzo Grimaldi è stato palpabile tra Charlene di Monaco e Carolina di Monaco, la palla passa a Charlotte Casiraghi.

La figlia di Stefano Casiraghi e Carolina nel passato non ha mai avuto problemi con la moglie di suo zio Alberto di Monaco. Anzi le due sono sempre andate d’accordo a differenza di sua madre che da quando la conosce vede la nuora come una minaccia e un’usurpatrice di un ruolo che in realtà sarebbe spettato a lei: quello di first lady di Monaco.

A rendere tutto ancora più difficile i problemi di salute e coniugali che hanno travolto nell’ultimo anno l’ex nuotatrice in un vortice senza fine: al centro di costanti fughe di notizie – tra la sua malattia e i presunti tradimenti del marito – la sua figura negli ultimi mesi non è in generale vista di buon occhio a Palazzo. Alle intolleranza di Carolina si aggiungono quelle di Charlotte che ha avuto problemi con la zia.

Charlotte Casiraghi e Carolina di Monaco: scoppia la faida reale

In questi giorni a catalizzare l’attenzione non solo la salute di nuovo in bilico di Charlene (è risultata positiva al Covid), ma anche i problemi creatisi tra lei e Charlotte Casiraghi.

Rimasta in quarantena, ha dovuto fare i conti con i rumors legati alle difficoltà abbattute sul suo rapporto, un tempo idilliaco, con la nipote. In particolare la figlia di Carolina di Monaco non ha digerito il fatto che Charlene abbia negli ultimi tempi allontanato i suoi gemelli, Gabrielle e Jacquaes, da tutta la famiglia monegasca.

Molto legata ai suoi cugini, si è trovata infatti a essere molto distante da loro per via delle faide tra Charlene e i parenti: per Charlotte i gemellini non sarebbero dovuti essere coinvolti. La Casiraghi mantiene vivo il desiderio di avere con loro un rapporto nonostante le criticità tra i reali.