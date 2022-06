Ricordate Chiara Galiazzo, vincitrice della sesta edizione di X-Factor? Non riuscireste mai ad immaginare la fine che ha fatto: è incredibile!

Tra i talenti lanciati dal celebre talent di Sky c’è anche l’indimenticabile Chiara Galiazzo. La nativa di Padova, 36 anni, partecipò alle selezioni di “X-Factor” per ben due volte, nel 2011 e nel 2012. Il secondo tentativo, andato a buon fine, le permise di entrare nella squadra capitanata da Morgan e di aggiudicarsi, al termine di un percorso strabiliante, la vittoria.

Negli anni successivi l’abbiamo vista mettersi alla prova in diversi contesti. Nello specifico, indimenticabili furono le sue partecipazioni al Festival di Sanremo con i brani “Il futuro che sarà” e “Straordinario“, rispettivamente nelle edizioni 2013 e 2015 della kermesse canora. In entrambi i casi, i singoli riscontrarono critiche positive e riuscirono a posizionarsi tra i primi dieci della classifica finale.

Negli ultimi tempi, tuttavia, dell’ex vincitrice di “X-Factor” non si è saputo più nulla. La Galiazzo, che ha reciso il contratto con la Sony Music, è prossima alla pubblicazione del suo quinto album con l’etichetta Artist First. Ospite della puntata odierna di “Estate in diretta”, la cantante ha ripercorso gli ultimi anni della sua vita, lasciandosi andare a delle confessioni davvero clamorose.

Chiara Galiazzo, non immaginerete mai che fine ha fatto: “mi hanno dovuta mantenere”

Roberta Capua, nel corso dell’appuntamento odierno con “Estate in diretta”, ha accolto in studio la splendida Chiara Galiazzo, vincitrice della sesta edizione di “X-Factor”. Assieme alla conduttrice, la cantante ha avuto modo di parlare del suo quinto album in studio, prodotto dalla Artist First e anticipato dalla cover di “Un’estate fa“.

L’artista, che sta per cominciare un nuovo tour, ha intenzione di riproporre non solo i brani che l’hanno resa famosa, ma anche le canzoni più celebri degli artisti che hanno fatto la storia della musica. “Voglio portare sul palco i singoli di altri, oltre che i miei” ha annunciato la Galiazzo, per poi soffermarsi sui motivi di questa scelta.

“In questi anni di Covid mi è venuta un po’ di nostalgia positiva” ha proseguito la 36enne, che in questo tentativo di riportare a galla il passato musicale italiano non ha potuto far a meno di riallacciarsi anche al proprio, quello della sua famiglia e degli affetti.

Nello specifico, l’ex vincitrice di “X-Factor” ha speso delle parole di gratitudine e riconoscenza verso i suoi genitori, che a detta della Galiazzo l’avrebbero aiutata e sostenuta in ogni momento della sua carriera. In modo particolare, la cantante non ha potuto far a meno di esternare il proprio affetto incondizionato per le nonne.

“Sono state le mie prime fan, una delle due mi ha anche mantenuta nel periodo in cui facevo i provini” ha spiegato Chiara, che nel ricordare la nonna non ha mancato di commuoversi. Solo grazie al sostegno e all’amore dei suoi familiari, a quanto sembra, la Galiazzo sarebbe riuscita a realizzare il suo sogno più grande.

Per tutti i fan della cantante, l’appuntamento è con il nuovo tour che partirà nelle prossime settimane. L’ospite di “Estate in diretta”, stando a quanto è emerso, non starebbe nella pelle.