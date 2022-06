Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono volati in Sicilia, la coppia trascorrerà alcuni giorni di relax in compagnia della famiglia della modella

Nessuno credeva che tra i due potesse funzionare: ognuno con la propria carriera da inseguire, la differenza di età, due vite diverse. Invece, l’amore vero ha trionfato ed oggi a distanza di due anni Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si ritrovano a vivere una storia unica.

Da tre mesi sono diventati genitori, il piccolo Gabriele è un bambino meraviglioso e tutti ne sono innamorati. Sui social la coppia non perde occasione di condividere con i fan molti momenti e foto emozionanti.

Clizia Incorvaia e la rivelazione sull’outfit notturno: come va a dormire

Chiunque segua Clizia e Paolo sui social avrà notato che i due sono volati in Sicilia per trascorrere qualche giorno di meritato relax post lavoro insieme alla famiglia della modella. Anche Gabriele e Nina sono partiti con i genitori e non mancano sul web video e foto della vacanza.

Tra reel e tik tok, scatti mozzafiato e storie su Instagram, i follower non hanno potuto fare a meno di commentare il modo in cui la Incorvaia va a dormire.

Sembra un paradosso, ma a quanto pare l’ex gieffina ha dimenticato a casa le sue camicie da notte ideate per la linea My Pajamas. Lo avrebbe rivelato lei stessa in un post dove si mostra di prima mattina con una maglia del compagno e spiega: “Ho portato 400 outfit, ma alla fine dormo con la t-shirt di Paolo”.

Addio, quindi, a pizzi e ricami, è arrivato il momento di mettersi comodi almeno per la notte. La sensualità e l’eleganza, però, non mancano mai. La Incorvaia sa come stupire il web e non perde occasione di farlo. Se non è con l’outfit per dormire, è senza dubbio con quello per andare al mare.