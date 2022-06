Elettra Lamborghini inarrestabile sui social network: la nota ereditiera ha pubblicato uno scatto in cui indossa un costume che non copre letteralmente niente.

Elettra Lamborghini è conosciuta praticamente in mezzo mondo: la nativa di Bologna, dopo aver preso parte ad alcuni reality in Spagna, è diventata una cantante di assoluto livello e anche una conduttrice apprezzata dai telespettatori. I suoi lavori diventano quasi sempre tormentoni: basti pensare a ‘Pem Pem‘, ‘Musica (E il resto scompare)’ e ‘Pistolero’. Per l’estate 2022, la nota ereditiera ha lavorato insieme a Lola Indigo e Rocco Hunt. C’è grande attesa per domani: uscirà finalmente ‘Caramello’.

Elettra, oltre ad aver fatto tante cose simpatiche ed accattivanti, è anche dotata di una bellezza sublime e di un corpo esagerato ed esplosivo. L’artista, poco fa, ha pubblicato un’immagine in cui indossa un costume troppo piccolo che non riesce a coprire nemmeno la metà del suo davanzale atomico. Le sue forme così in bella mostra scatenano la reazione dei fans: tutti stanno commentando il post con grande enfasi.

Elettra Lamborghini, il costume copre ben poco: il davanzale buca gli schermi

Elettra, ancora una volta, ha mandato in subbuglio il mondo dei social network con un contenuto decisamente poco adatto ad un pubblico di minori. La splendida emiliana ha deciso di mettere in mostra i lati più bollenti del suo corpo illegale. La classe 1994 indossa un mini costume che non copre niente: un davanzale così esplosivo ha pochi eguali nel mondo.

Da segnalare il suo addome: in questi mesi, la nativa di Bologna potrebbe essersi allenata duramente. I pantaloni, infine, sono sbottonati. In didascalia, arriva il messaggio che stuzzica i fans. “È caramello non è *********a ?!?!?! Vediamooo chi indovinaaaaaa”: si legge. Per chi non lo avesse capito, il giochino si riferisce alla canzone con Rocco Hunt che uscirà domani.