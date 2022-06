Eurospin, come mai i prezzi del gruppo discount sono così bassi? La verità che non conoscevi su alcuni prodotti della nota catena

Come mai i prezzi del maggior gruppo discount a livello italiano sono così bassi? Una domanda che milioni di consumatori continuano a porsi, nel momento in cui varcano la soglia di un punto vendita Eurospin per fare scorta dei prodotti più in voga del marchio.

La linea imprenditoriale della nota catena, d’altronde, è sempre stata la stessa fin dagli esordi: offrire a milioni di famiglie italiane la possibilità di soddisfare le proprie esigenze e al contempo di risparmiare. Eppure, la domanda da cui siamo partiti è ancora senza risposta.

I realtà, c’è una ragione molto semplice per la quale determinati articoli, che incontrano i gusti e dunque i consensi degli acquirenti, vengono messi in vendita ad un prezzo estremamente basso. Pochi di voi sono a conoscenza del fatto che, come varie pagine social non mancano di sottolineare, alcuni di questi prodotti non sono realmente prodotti dal marchio Eurospin.

“Non è di Eurospin”, la verità sui prodotti del marchio. “I prezzi sono bassi perché…”: assurdo!

Il motivo per cui Eurospin, in qualità di gruppo discount, riesce a mantenere una linea imprenditoriale di successo sono proprio i prezzi stracciati dello stesso marchio. Ma qual è la verità che si cela dietro ad un simile contenimento in termini di costi? La totale assenza di pubblicità!

Quello che non sapete, nello specifico, è che alcune delle confezioni di gelati che acquistate quotidianamente nei punti vendita Eurospin – targate “Dolciando” – sono in realtà prodotte dal marchio Sammontana. A partire dalla confezione dei “6 coni al croccante” fino ad arrivare alla confezione dei “6 coni alla stracciatella”.

Il fatto che il marchio Sammontana non sia sponsorizzato a caratteri maiuscoli nella parte anteriore della confezione, ma sia invece indicato “in piccolo” nel retro di questa, consente al marchio un abbassamento del prezzo di acquisto e, di conseguenza, del prezzo di vendita.

Di fronte a questa clamorosa scoperta, è facilmente intuibile il motivo per cui i prezzi dei prodotti Eurospin siano così bassi. Per i clienti, ovviamente, non potrebbe esistere soluzione più conveniente di quella attualmente adottata dalla catena.