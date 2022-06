Guendalina Tavassi, cosa è capitato all’ex naufraga: da non crederci

Paura e preoccupazione per Guendalina Tavassi, la verità dietro al furto in stazione a Milano: tutti i dettagli

E’ appena tornata dall’esperienza dell’“Isola dei famosi” e sta già facendo molto parlare di lei. Guendalina Tavassi è stata derubata mentre era in attesa del treno a Milano, ma dietro a tale episodio c’è una verità che nessuno conosce.

L’ex naufraga ha condiviso con i follower sui social la triste ma ironica realtà dei fatti, raccontando come hanno fatto i malviventi a rubarle il portafoglio che si trovava nella borsa. Si è trattato di un momento di distrazione…ma c’è dell’altro. Scopriamo tutti i dettagli.

Guendalina Tavassi, la verità sul furto a Milano

I ladri erano due, mentre un giovane distraeva Guendalina, un’altra signora le metteva la mano all’interno della borsa, che lei indossava aperta anche se appoggiata all’avambraccio.

In pochi secondo tutte le cose al suo interno sono cadute a terra, tanto che l’ex naufraga pensava di aver perso qualsiasi oggetto.

All’interno del portafogli c’era anche un orecchino punto luce, un anello, e soprattutto il rosario di sua nonna. Secondo quanto ha spiegato la vittima, si sarebbe accasciata a terra in preda al panico e alla disperazione.

Successivamente al racconto, Guendalina Tavassi ha perso la pazienza ed si è lasciata andare qualche parola di troppo ai malviventi augurando agli stessi le peggiori cose e ironizzando sulla giovane che le ha rubato il punto luce.

Infatti, la ladra avrebbe avuto un dente d’oro e a detta della vittima non si accosterebbe bene con il suo punto luce.

La Tavassi avrà sporto denuncia, ma per il momento non ci sono ulteriori notizie al riguardo. Sarà la diretta interessata a rivelare altro non appena spuntano altre informazioni. Intanto, il pubblico continua a seguirla sui social dove interagisce con i fan che la supportano e sostengono sempre.