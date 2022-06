Ignazio Boschetto esce allo scoperto: il nome della sua nuova fiamma

Ignazio Boschetto non si nasconde più e si mostra finalmente in compagnia della sua nuova fiamma. Scopriamo insieme di chi si tratta

Ignazio Boschetto è uno dei componenti de ‘Il Volo‘, il trio canoro composto oltre che da Boschetto, da Piero Barone e Gianluca Ginoble. I tre tenori, nonostante la giovane età, hanno conquistato una grandissima fama anche a livello mondiale. Hanno da sempre riscosso un enorme successo, arrivando ad esibirsi in tantissime grandi città in tutto il mondo e anche insieme ad artisti di enorme importanza.

Ignazio Boschetto (Instagram)Ignazio, Piero e Gianluca si sono conosciuti nell’ormai lontano 2009 grazia alla trasmissione condotto da Antonella Clerici, Ti Lascio Una Canzone. Quell’anno l’edizione fu vinta da Gianluca Ginoble, ma dopo la fine del programma i tre si unirono artisticamente formando appunto il famoso trio. Da lì in poi la loro carriera è decollata portandoli sulla vetta del successo; nel 2015 la loro carriera fu ulteriormente consacrata dal trionfo al Festival di Sanremo del loro brano Grande Amore.

Ecco chi è la nuova fidanzata di Ignazio Boschetto. Le prime foto insieme

Piero, Ignazio e Gianluca, rispettivamente classe ’93, ’94 e ’95, nonostante la loro giovane età sono ormai diventate delle celebrità affermate e spesso hanno avuto modo di farsi conoscere non solo per la loro musica. Tutti e tre si sono spesso trovati ad essere al centro del gossip soprattutto per via delle proprie vicende sentimentali. Nonostante i tre siano abbastanza riservati per quanto riguarda la loro vita privata, spesso sono venuti fuori alcuni particolari sulle loro relazioni amorose.

Questa volta al centro del gossip è finito proprio Ignazio Boschetto che ha deciso di non nascondersi più ed uscire allo scoperto con la sua nuova fiamma. Il cantante ha postato alcune foto sul suo profilo Instagram in cui si mostra in compagnia della sua nuova fidanzata. Lei è Ana Paula Guedes ed è una ballerina di origine brasiliana. I due si sono conosciuti durante il lockdown e sono oramai inseparabili.