Il Volo: quello che è accaduto in tv nessuno se lo aspettava. I tenori trattati come mai era successo prima d’ora. Ecco perché

Basta nominarli per scatenare il delirio ovunque, non solo in Italia. Sono giovanissimi, super amati e di grande talento. Stiamo parlando dei ragazzi de Il Volo: Ignazio Boschetto, Pietro Barone e Gianluca Ginoble che fin da piccoli, quando si fecero conoscere nel programma di Antonella Clerici “Ti lascio una canzone”, hanno lasciato a bocca aperta tutti.

E la storia si ripete, oggi come ieri, i tre tenori continuano a fare centro. Durate tutta l’estate saranno in tour, prima in Italia e poi nel resto del mondo, per regalare ai loro fan emozioni che sono state rimandate per troppo tempo. Lo stop per la pandemia ha costretto Il Volo a rivedere tutti i piani ma adesso l’attesa è finita.

Non tutti però hanno la stessa reazione davanti a tre giovani e talentuosi cantanti. Quello che è successo sulla Rai non era mai avvenuto nel corso della loro carriera.

Il Volo, la diretta va male: ecco cosa è successo

Il Volo cacciato dallo studio in diretta. È successo in Italia e sulla rete di Stato. Parliamo di Rai 2 e dell’esilarante programma affidato a Drusilla Foer. Si intitola “Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo”, la trasmissione in onda dal lunedì al venerdì, affidata alla super artista esplosa dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Una rivisitazione di uno storico programma Rai che con Drusilla sta riscuotendo molto successo. Ogni sera accanto a lei personaggi di grande calibro. Tra i tanti sono arrivati anche i cantanti de Il Volo. Gianluca, Piero e Ignazio si sono confrontati con la padrona di casa in un irriverente scambio di battute.

L’ironia della Foer è stata emblematica come sempre, ha augurato ai giovani che il loro sogno in musica possa concretizzarsi e chissà, magari, un giorno “diventerete delle star internazionali” ha detto.

A loro ha chiesto se avessero mai cantato con un pianista vero o se si fossero esibiti solo con il karaoke. È a quel punto che Il Volo si è esibito lasciando tutti ancora di stucco. Drusilla indispettita per il fatto non ci ha pensato due volte a cacciare i tre dallo studio.

“Studiata, studiate… c’è ancora da perfezionare la tecnica – ha precisato, poi la decisione – ora via dallo studio!” e come se non bastasse ha aggiunto: “Arroganti e maleducati”. Insomma un siparietto leggero e simpatico che ha dimostrato come Il Volo sia in grado di mettersi in gioco anche in queste situazioni.