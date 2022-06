Elodie ha fatto sognare il popolo del web mostrandosi con una nuova luce negli occhi. Stupenda come mai, è tutto merito di lui: fan in tilt.

Gli occhi sono la porta dell’anima. E in quegli di Elodie si sono percepiti i sentimenti di gioia che la sua anima sta vivendo: la cantante romana, tra le più apprezzate in Italia, sta attraverso un periodo ricco di soddisfazioni.

Esibitasi di recente durante l’evento sul cloud, organizzato da Google a Milano, l’artista è l’apice della sua carriera.

Dopo la partecipazione alla quindicesima edizione di “Amici” – in cui si è classificata seconda – ha sfondato, scalando le classifiche con le sue hit. Accanto a questo ha portato avanti la carriera da modella (è testimonial dei brand più famosi) e la sua popolarità sui social è cresciuta a dismisura.

Seguitissima su Instagram, sul suo feed da sogno racconta le sue giornate scandite tra palchi, shooting e momenti spensierati. Se negli scorsi mesi ha vissuto un periodo difficile con l’addio al suo compagno, il rapper Marracash, ha ritrovato la serenità come dimostra l’ultimo post condiviso sul suo profilo in cui è ritratta radiosa: tutto merito di una persona per lei molto speciale.

Elodie gioia infinita grazie a lui, fan senza fiato

