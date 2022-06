Md, gli sconti d’estate fanno il pienone: “Compri tutto per pochi euro”. I clienti riempiono i carrelli

Md sta facendo il botto, gli sconti d’estate piacciono a milioni di clienti. Mai vista una simile affluenza. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La nota catena di supermercati, Md, nata in Italia nei primi anni ’90, in brevissimo tempo si è diffusa in tutto il territorio e nello specifico in tutto il Meridione. Sono diversi i punti vendita Md, ogni supermercato ha la fortuna di poter lavorare con personale altamente qualificato che ogni giorno accoglie i clienti con il sorriso sulle labbra.

Md, dal 2017, si è unito ad Antonella Clerici, la divertente presentatrice, è il volto del supermercato e con la sua gioia travolgente, pubblicizza tutte le novità del momento. Inutile dire che la catena di supermercati, ogni mese, offre ai clienti sempre sconti fantastici.

Da Md si riempiono i carrelli, ecco di cosa

Sul sito Md WeStore sono in offerta numerosissimi elettrodomestici, gli sconti fanno parte dello speciale estate. Oggi vogliamo presentarti la smart tv FHD a 239,00 euro – il frigorifero monoporta a 199,00 euro – il frigorifero doppia porta a 269,00 euro.

Le offerte sono valide fino al 19 giugno, in milioni stanno acquistando sul sito di Md e stanno riempiendo i carrelli online. Una simile affluenza era quasi scontata, i prezzi sono davvero allettanti. Le varie tipologie di acquisti possono essere consultati anche sulla pagina Facebook ufficiale ed è qui che abbiamo scovato commenti a dir poco incredibili.

“Compri tutto per pochi euro, ho arredato mezza casa” scrive un cliente affezionato del supermercato, “Md pensa sempre a tutti, questi si che sono sconti eccezionali” risponde qualche altro.

Naturalmente da Md questi non sono gli unici sconti, sul sito web è possibile consultatore il volantino online e poter acquistare ogni tipo di elettrodomestico; è bene approfittarne, le offerte stanno per terminare. L’azienda ogni estate riesce sempre ad avere idee geniali, infatti hanno fatto il botto anche gli arredi da giardino e le piscine (di ogni forma e tipo). Un vero successo per Md.