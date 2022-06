Monete rare, se avete questo tipo guadagnerete 100.000 euro: incredibile

Avete ancora vecchie monete? Certe valgono una vera fortuna, in particolare una: scopriamo qual è

La numismatica sta appassionando sempre di più le persone, tanto che in internet si trovano dettagli su varie monete. C’è chi, almeno una volta, si è ritrovato nella propria abitazione un soldo antico, che potrebbe, però, valere una fortuna.

In questo articolo vogliamo parlarvi di una moneta particolare: 1000 lire 1954. Che cos’ha di strano? Continuate a leggere e scoprirete tutti le caratteristiche al riguardo, il suo valore è strepitoso.

1000 lire 1954 prova, tutti i dettagli: quanto vale

La monete di cui vogliamo parlarvi è la 1000 lire 1954 prova. La prima cosa da dire è che il soldo deve essere in uno stato ottimale affinché possa avere un valore più alto. Esso viene indicato con l’acronimo FdC, che sta per Fior di Conio.

Entriamo nello specifico, la 100 Lire 1954 di prova ha R3 come un indice di rarità: fa riferimento al sesto grado in una scala di otto codificata a livello internazionale. Non ci sono molte fonti storiche sul numero preciso di esemplari di questa moneta, ma molto ricercata soprattutto nelle aste specializzate. Il suo valore è di almeno 100.000 euro.

Rispetto alla tradizionale moneta da 100 lire, quella del 1954 ha una scritta di lato in basso dove si legge prova. Oltre a questo tipo, parliamo anche di soldi coniatei dal 1955 al 1989. Quella del 1955 vale 1000 euro per poi scendere fino ad arrivare a cifre più basse.

Per esempio la moneta del 1957 fior di conio arriva ad un valore di 300 euro, mentre quelle in condizioni normali girano intorno ai 30/40 euro. La 100 lire del 1958 è un altro pezzo da collezione molto gettonato, infatti, ne furono coniate circa 25 milioni e attualmente un pezzo in fior di conio può valere fino a 600 euro.

Fate attenzione a quali monete avete in casa perché potrebbero vale una vera fortuna. I più curiosi potranno rovistare in soffitta e scoprire di possedere dei soldi con cui diventare ricchi e cambiare vita.