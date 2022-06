Natalia Titova e la FOTO col pancione: la notizia inaspettata fa gioire i fan

Natalia Titova di nuovo incinta? La foto col pancione diventata virale in questi giorni incuriosisce tutti. Ecco qual è la verità sulla ballerina

Basta dire il suo nome per pensare subito ad uno dei grandi cult della televisione italiana. Parliamo di Natalia Titova e di “Ballando con le stelle”, il talent di Milly Carlucci del sabato sera di Rai 1. Per tantissimi anni la bravissima ballerina professionista ha fatto parte del cast artistico della trasmissione e proprio per questo è ricordata come i celebri volti che hanno scritto la storia di “Ballando”.

E proprio grazie al programma di Rai 1 la Titova ha cambiato il corso della sua vita privata. È ballando che ha conosciuto quello che sarebbe diventato di lì a poco l’amore della sua vita. Parliamo ovviamente di Massimiliano Rosolino, l’ex campione olimpico che si era messo in gioco nel 2006 proprio nello show di Milly Carlucci.

Nessuno all’inizio aveva scommesso sul loro legame e invece Natalia e Massimiliano hanno saputo stupire tutti e oggi lo hanno fatto ancora a distanza di anni. Proprio di questi giorni è la foto super virale della ballerina con il pancione, che succede?

Natalia Titova di nuovo incinta? Ecco tutta la verità

C’è una foto che da giorni circola sul web e ha incuriosito tutti. Natalia Titova col pancione, voi l’avete vista? Il tam tam è stato veloce ed il gossip si è scatenato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Michelle Hunziker abbracciata con il nuovo amore: Trussardi li vede e reagisce così

In tantissimi si sono chiesti se la ballerina e l’ex nuotatore hanno deciso di allargare ulteriormente la famiglia. I due hanno messo al mondo già due bellissima bambine di 11 e 9 anni, Sofia Nicole e Vittoria Sidney, che riempiono tutta la loro vita. Gli scatti di famiglia non mancano sui social e mostrano tutta la gioia che li contraddistingue.

Natalia e Massimiliano sono fianco a fianco ormai da 16 anni sempre affiatati e legati da un amore immenso. Ma forse adesso è arrivato un nuovo momento per loro? Terzo figlio in arrivo? Nient’affatto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Il Matrimonio con lui” Suor Cristina, da The Voice alle nozze eterne con l’”Uomo” più amato – FOTO

La foto diventata virale non è attuale. Si tratta di uno scatto realizzato dal settimanale Oggi che ritrae la ballerina in attesa di una delle sue due bambine. Nessuna lieta notizia dunque per la coppia ma solo un deja-vu.