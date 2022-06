Paola Di Benedetto alle prese con un problema di salute che ha confessato apertamente ai suoi fan, di che cosa si tratta

Paola Di Benedetto è una delle personalità del mondo dello spettacolo più affascinanti e al tempo stesso più benvolute. La modella e showgirl racchiude in sé una bellezza e al tempo stesso un carattere dolce ed empatico che hanno fatto breccia nel cuore degli ammiratori.

Abbiamo imparato a conoscerla piuttosto bene in questi anni. Modella affermata, personaggio televisivo di grande impatto nei reality show affrontati, prima l’Isola dei Famosi e poi il Grande Fratello Vip, vinto con il gesto molto significativo di cedere il montepremi a favore della lotta al Covid.

E poi ancora speaker radiofonica, conduttrice del Pre Festival di Sanremo quest’anno e molto altro. Il tutto, ne fa un personaggio seguitissimo, naturalmente, su Instagram, con oltre un milione e 700 mila followers. Come detto, Paola conquista non solo per classe, eleganza, bellezza e sensualità ma anche per la capacità di non prendersi troppo sul serio e di sorridere su qualsiasi cosa. Al punto da confessare apertamente un piccolo problema che la riguarda.

Paola Di Benedetto, lo ha mostrato a tutti: “Non voglio essere perfetta”

Un po’ di tempo fa, su Instagram, Paola si è messa in mostra così, senza paura di nascondere l’acne. Un difetto estetico che colpisce a volte i giovani, soprattutto in periodi di forse stress.

Le sue dichiarazioni a margine sono state eloquenti: “Io sono umana. E non voglio essere perfetta. Mi fa schifo la perfezione. E vi dirò, mi annoia anche parecchio. Posto questa foto non per avere consenso popolare, ma perché voglio comunicare davvero con voi”.

Un gesto che ancora una volta accresce la popolarità di Paola, perché la fa avvertire molto più vicina ai suoi ammiratori. Che per questo la adorano ancor di più.