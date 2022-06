Ieri pomeriggio a Torino, un 48enne è stato trovato senza vita nella sua abitazione: il decesso risalirebbe ad almeno sei mesi prima. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia.

Un uomo di 48 anni è stato trovato morto ieri nell’appartamento dove viveva a Torino. L’allarme è scattato quando alcuni vicini di casa hanno sentito un forte odore provenire dall’abitazione ed hanno deciso di contattare l’amministratore di condominio.

Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia che, una volta entrati nell’appartamento, hanno rinvenuto il cadavere ormai mummificato del 48enne. Secondo i primi accertamenti pare che il decesso possa risalire ad alcuni mesi fa, forse sei.

L’ennesimo dramma della solitudine in Italia. Ieri pomeriggio, mercoledì 15 giugno, a Torino, un uomo è stato ritrovato senza vita in casa a distanza di diversi mesi dal decesso. Si tratta di un 48enne di nome Mario che viveva in un appartamento, sito al terzo piano di un condominio di via Leinì al civico 82.

L’allarme è partito quando alcuni residenti del palazzo hanno sentito dei forti odori provenire dall’abitazione dell’uomo ed hanno chiamato l’amministratore di condominio che ha contattato i soccorsi. Sul posto, riporta la redazione di Repubblica sono, dunque, arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia del capoluogo piemontese. Forzata la porta, si sono ritrovati davanti alla drammatica scena: il cadavere di Mario mummificato riverso sul pavimento.

Da una prima ispezione sul corpo, scrivono i colleghi di Repubblica, pare che il 48enne sia deceduto per cause naturali circa sei mesi prima del ritrovamento. A confermare questa possibilità non solo le condizioni in cui è stato trovato il cadavere, ma anche le testimonianze dei vicini. Quest’ultimi alle forze dell’ordine avrebbero spiegato di non aver più visto l’uomo da prima delle festività pasquali.