Francesco Totti fa le ore piccole senza Ilary Blasi? Proprio in questi giorni, è uscita fuori una notizia che ha incuriosito molto i fans dell’ex capitano della Roma

Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più amate di sempre. I due si sono conosciuti quando lei era davvero molto giovane e lui era all’apice della sua carriera: nessuno avrebbe mai potuto immaginare che, nel giro di così poco tempo, sarebbero diventati una specie di royal couple italiana.

Proprio negli ultimi mesi, i due sono stati al centro del gossip: si parlava addirittura di una separazioni e di tradimenti. Alla fine si trattava soltanto di un rumors senza fondamenta e i loro fans sono tornati a respirare dopo essersi presi questo brutto spavento. Lo storico capitano del secondo scudetto intanto, si sta preparando ad un evento molto importante.

Ilary Blasi, Francesco Totti fa le ore piccole senza di lei

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Milly Carlucci a ruota libera sul figlio Patrick: “deve meritarsi lo stipendio”. Da non crederci!

Francesco infatti ha lanciato un appello sui social, dove è sempre più attivo, per chiedere ai suoi followers una cosa in particolare: “Mi raccomando, il 17 giugno venite tutti alla notte bianca!“. Questa serata rappresenterà una sorta di novità nel panorama locale: il 17 giugno l’Europa verrà trasformata in un teatro a cielo aperto.

Con questo spirito è stata organizzata la notte bianca. “Sarà un momento importante di aggregazione sociale e volano per il rilancio della cultura, del commercio e del turismo territoriale“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Antonella Clerici ha rischiato di morire: la confessione da brividi della conduttrice

Insomma, sarà una serata davvero speciale e l’ex capitano della Roma ha invitato tutti i suoi tifosi a non rimanere a casa, ma ad uscire e a godersi questa splendida serata in buona compagnia.