Maneskin, Victoria De Angelis di nuovo nuda su Instagram: la FOTO è vietata ai minori, lei svia la censura così

La bassista sta dando filo da torcere ai fan con scatti sempre più “impegnativi”, l’ultimo selfie è da vietato ai minori. Incredibilmente rock.

Dopo La vittoria di “Sanremo 2021” per loro è stato tutto un sali e scendi nei più grandi palchi del mondo. Non solo l’Eurovision Song Contest ma anche premi ambiti come il Grammy, le interviste al “Saturday Night Live”, l’esibizione al “Festiva Coachella” e per finire la Germania.

Per l’ultimo concerto la band è stata ospite del “Rock Am Ring”, festival che dal 1985 è uno degli appuntamenti imperdibili per i fan del rock e del metal internazionale. La band si è esibita di fronte a 90mila persone in delirio nell’ascoltare gli ultimi successi del gruppo romano.

Vestiti di abiti di pelle rossa fiammante, i quattro componenti della band hanno creato scompiglio e mostrato una grinta da vendere, soprattutto Victoria De Angelis che si è esibita con un ballo sfrenato a cavalcioni del suo basso.

Non paga del ballo che ha già fatto il giro del web, ieri sera ha pubblicato l’ennesimo scatto illegale sulla sua pagina Instagram. L’avete visto?

Victoria De Angelis esagera ancora, si vede tutto (o quasi)

La questione nudità e censura sul web è dilagante ormai, se ne parla quasi quotidianamente tra chi sostiene che sia sintomo e sfogo delle nuove generazioni e chi invece addita tutto questo come un incredibile atto osceno nei confronti del buon gusto.

Victoria però pare non dare peso a questi ultimi e persevera nel suo mostrarsi nuda (o quasi) sui social dove regna sovrana e decide personalmente come gestire la sua immagine.

La bassista del gruppo glam-rock romano ieri sera ha pubblicato un selfie direttamente dalla camera d’albergo di Bruxelles dove si trova al momento. Nuda come mamma l’ha fatta, coperta solo dagli slip sottili e dal bianco-nero dello scatto che con giochi di luci e ombre camuffa le curve del suo corpo.

Anche stavolta ha giocato con i fan coprendo i capezzoli del seno con due stelline, che tanto sono usate sui social in questo momento per cercare di deviare la censura di Instagram che però non accetta compromessi e non fa sconti a nessuno.