“Vite al Limite”: la forza di volontà straordinaria di Carrie. Pesava 273 kg, oggi non la riconoscereste – FOTO

“Vite al Limite”. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi del Dr. Nowzaradan. La storia di Carrie Johnson

“My 600-lb Life” è un programma del canale statunitense TLC. Nel nostro paese, però, ha il titolo più suggestivo di “Vite al limite”. É la descrizione perfetta per descrivere le esistenze dei protagonisti della popolarissima docu-serie, in onda su Real Time, che mostra il percorso di individui patologicamente obesi.

Con un peso che si aggira sempre intorno ai 300 kg, i protagonisti delle varie puntate dello ahow chiedono aiuto al medico chirurgo Younan Nowzaradan. Sarà lui, di volta in volta, a redigere un programma ad hoc per ognuno di loro e a decidere se sono idonei o meno per essere sottoposti a un intervento di bypass gastrico. Come sarà andata a Carrie Johnson? Scopriamolo.

“Vite al Limite”. Scopriamo che fine ha fatto Carrie Johnson

