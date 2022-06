Alberto Matano, la verità che nessuno conosceva sulla sua precedente relazione: finì in modo tragico, ora sappiamo perché…

Il suo volto rassicurante ed il suo garbo lo hanno inevitabilmente reso una delle personalità più acclamate della televisione italiana. Alberto Matano, ormai da alcuni anni, è al timone de “La vita in diretta”, trasmissione della fascia pomeridiana di Rai 1.

In questi mesi di pausa estiva, il conduttore ne sta approfittando per festeggiare uno dei periodi più emozionanti della sua vita: quello successivo alle nozze. Lo scorso 11 giugno 2022, a tal proposito, Matano ha sposato il suo storico compagno Riccardo in compagnia di amici e parenti.

Nel passato del giornalista, tuttavia, si nascondono una serie di avvenimenti che hanno clamorosamente segnato la sua vita – incluso il percorso che lo ha portato ad accettare la sua omosessualità -. Tutto, stando alle dichiarazioni di Matano stesso, sarebbe partito da una relazione finita in maniera tragica.

Alberto Matano, la tragica fine della precedente relazione: “non è stato per niente semplice”

Prima di prendere atto della propria omosessualità, il padrone di casa de “La vita in diretta” ha dovuto affrontare una serie di tumulti interiori. Il percorso intrapreso dal conduttore ebbe origine da una relazione con una donna finita in malo modo. All’epoca, il conduttore aveva 24 anni ed aveva già compreso che qualcosa, dentro di lui, stava cercando di emergere.

“Capivo che dentro di me c’era altro, che dovevo esplorarmi” – ha spiegato il giornalista nel corso di un’intervista – “fino a quel momento avevo condotto una vita eterosessuale“. Per il conduttore di Rai 1, la risposta a tutte le sue domande sarebbe coincisa con l’arrivo di una persona: il suo attuale marito.

“Grazie a Riccardo tutto si è stabilizzato” ha ammesso il giornalista, che solamente una settimana fa convolava a nozze con l’uomo che gli ha letteralmente cambiato la vita. La famiglia del presentatore, una volta appresa la verità, non gli avrebbe mai fatto mancare il supporto necessario.

“Per loro non è stato semplice, ma alla fine hanno capito” ha concluso Matano, grato ai suoi genitori per tutto l’affetto che gli hanno sempre dimostrato. Riccardo, che fa parte della vita di Alberto da molti anni, sarebbe divenuto un quarto figlio per la famiglia di Matano.