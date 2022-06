Caos in Rai, Francesco Giorgino lo strano saluto in chiusura del Tg1: cosa c’è dietro

Si è sollevato un vero polverone dietro il saluto “diverso” del giornalista nell’edizione del Tg1 delle 20 di mercoledì 15 giugno.

Cosa si può nascondere dietro un sorriso beffardo ed un saluto alzato della mano? È quello che si sono chiesti i telespettatori del Tg1 mercoledì 15 giungo al termine della messa onda quando il giornalista Francesco Giorgino ha teso la mano sopra la testa e l’ha scossa per qualche secondo, come un gesto di commiato, ma a cui non siamo abituati.

I mezzi busti alla guida dei telegiornali salutano solo verbalmente, con un piccolo gesto della testa ma nulla di più.

Quindi il saluto di Giorgino nell’edizione del Tg1 delle 20 di mercoledì 15 giugno accende i riflettori sui possibili “movimenti” interni alla conduzione della programmazione e non solo. Secondo l’indiscrezione circolata ieri a Saxa Rubra, rilanciata poi dal Corriere della Sera, sembra che ci saranno grandi cambiamenti interni nelle prossime settimane.

Le indiscrezioni sull’addio di Giorgino, cosa succede in Rai

Secondo indiscrezioni non confermate, pare che Francesco Giorgino lascerà il Tg1. I dubbi hanno cominciato a circolare dopo il saluto del giornalista ai telespettatori, visto come una sorta di congedo piuttosto inusuale.

Con la mano alzata in segno di saluto ha detto: “Arrivederci a tutti”, sollevando subito in molti qualche dubbio sulla sua permanenza nel telegiornale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Maria De Filippi lascia tutto per lui, non riesce a farne a meno

Ricordiamo infatti che la direttrice Maggioni lo aveva nominato non molti mesi fa suo vice e gli aveva concesso una deroga per la conduzione del telegiornale.

Da quanto si dice, sempre la Maggioni però vorrebbe ampliare l’informazione di Rai Uno fin dalle prime ore della giornata, quindi dalle 6.30, affidando l’appuntamento del Tg1 mattina con la rassegna stampa proprio ai cinque volti noti dell’appuntamento dello 20.

Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti si sarebbero rifiutati di condurre a quell’orario così dunque, la Maggioni avrebbe deciso di rimuovere Giorgino dalla conduzione del Tg1 e di far passare D’Aquino e Chimenti all’edizione delle 13.30.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Alberto Matano, la tragica fine della precedente relazione: “non è stato per niente semplice”

Si resta però nel campo delle ipotesi visto che il suo ruolo è al momento incerto. Nei giorni scorsi, si era addirittura parlato di una sua uscita di scena per guidare il talk show di prima serata di Rai Due al posto di Ilaria D’Amico, al momento però la cosa non confermata. Cosa accadrà dunque in casa Rai1? Le prossime ore sono decisive.