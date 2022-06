Chanel Totti sui social ha deciso di reagire in modo inaspettato: la figlia di Ilary e Francesco non ha voluto sentir ragioni!

Solamente qualche mese fa, sulla famiglia Blasi-Totti si abbatteva una bufera tutt’altro che semplice da gestire. A causa di una serie di fraintendimenti e circostanze sospette, alcuni dei maggiori giornali che si occupano di gossip avevano data per certa la notizia della crisi tra Ilary e Francesco.

Addirittura, all’ex capitano della Roma era stato attribuito un flirt con una donna, Noemi Bocchi, ex moglie di un dirigente sportivo che, durante una partita all’Olimpico, era stata fotografata proprio nei paraggi di Totti. A queste insinuazioni, con il proseguo delle settimane, se ne sono aggiunte molte altre che hanno inevitabilmente gettato la famiglia Totti nell’occhio del ciclone.

Nonostante la smentita dei due coniugi fosse arrivata nel giro di poche ore, indubbiamente le malelingue e le supposizioni che travolsero la coppia non mancarono di riversarsi sui figli. A tal proposito, la reazione che la secondogenita di Ilary e Francesco ebbe alla notizia della crisi tra i genitori fu davvero clamorosa: nessuno se lo sarebbe mai aspettato da Chanel!

Chanel Totti, sui social la figlia di Ilary e Francesco ha reagito così: clamoroso!

La smentita della coppia più amata dai fan italiani era arrivata nel giro di pochi giorni. Francesco Totti, mediante un video postato sui social, aveva suggerito agli utenti di non credere alle fake news messe in circolazione dai giornali. Tra lui ed Ilary – e il tempo non ha mancato di dar ragione all’ex calciatore – l’amore andava a gonfie vele.

Ovviamente, una simile bufera mediatica non avrebbe potuto non scatenare ripercussioni sui figli della coppia, anch’essi finiti nel mirino del gossip. Da parte di Cristian e di Chanel – rispettivamente primogenito e secondogenita di Ilary e Francesco -, la reazione non fu, tuttavia, quella che il pubblico si aspettava.

La 15enne, pur attivissima all’interno delle piattaforme social, aveva deciso di non commentare quanto stava accadendo ai suoi genitori, preferendo optare per un “silenzio stampa” in piega regola. Una scelta che, a distanza di mesi, si è rivelata più che azzeccata.