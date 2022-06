Chiara Ferragni è volata in Spagna e sui social ha condiviso alcuni momenti di questi giorni speciali: a cosa sta lavorando in quel di Siviglia?

Ha superato i ventisette milioni di follower, è un’icona dei social e dell’imprenditoria digitale. Chiara Ferragni ha spopolato sul web come fashion blogger ed oggi è la regina degli influencer.

Le sue foto e i suoi video diventano virali non appena li pubblica e non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate e tutti i progetti a cui si dedica. Attualmente si trova a Siviglia, dove sta portando avanti un lavoro unico. Scopriamo di cosa si tratta.

Chiara Ferragni è volata a Siviglia per la Dior Cruise 2023. Maria Grazia Chiuri, l’ideatrice del marchio, non poteva non invitare l’influencer cremonese ad un evento così magico. Per l’occasione l’imprenditrice ha indossato un abito lungo nero, i capelli raccolti in uno chignon basso e una rosa rossa che l’ha resa spagnola per una sera.

Qualche ora prima dell’appuntamento, la mamma di Leone e Vittoria ha dedicato del tempo a se stessa nella Spa dell’hotel ed ha sfoggiato un bikini nero della collezione del suo brand che sta ottenendo ottimi risultati.

I follower non hanno potuto fare a meno di commentare con messaggi come: “Poi ci sono io che se mi faccio la cipollina in testa in bikini sembro un lottatore di sumo” e qualcun altro ha aggiunto: “Chiara sei uno spettacolo unico, i love you”. Poi ancora: “Quanta bellezza vado a nascondermi”.

Ancora una volta la Ferragni ha fatto centro, d’altronde non perde occasione di farlo con i post giornalieri che pubblica e con i quali interagisce con i suoi fan che la ammirano, la supportano e sostengono in ogni situazione. La vita nell’ultimo periodo l’ha messa a dura prova, ma con determinazione e tanta forza la regina delle influencer è riuscita a superare anche i giorni più bui, a testa alta e con determinazione, senza mai perdere di vista l’obiettivo.