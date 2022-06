La nota catena di supermercati sta cercando nuove persone per allargare la sua squadra interna di professionisti qualificati. Vediamo dove e le skills richieste.

Conad non è solo “Persone oltre le cose”, come recita il suo slogan ufficiale. È anche prodotti di qualità e impegno nel valorizzare tutte le eccellenze nazionali che il territorio offre e di cui dovremmo sempre più farci vanto come italiani.

Acronimo di Consorzio Nazionale Dettaglianti, è la più ampia organizzazione di imprenditori indipendenti del commercio al dettaglio presente in Italia e dal 2019 è anche la prima catena della grande distribuzione organizzata nel Paese.

Plus del suo operare il saper unire qualità, convenienza e un modello originale di fare impresa dove al centro ci sono le persone, ovvero i Soci, i Clienti e la Comunità.

Il Consorzio riunisce 5 Cooperative principali con all’interno circa 2.348 dettaglianti, “un sistema costruito sulla figura del commerciante-cooperatore, imprenditore del commercio associato in cooperativa” come si legge sul sito web aziendale.

La realtà si sta espandendo ed è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel proprio organico, ecco quindi di seguito le nuove offerte di lavoro che non andrebbero lasciate perdere. Vediamole nel dettaglio.

Conad: figure professionali ricercate, skills e location

Sono diverse le figure al momento selezionate dall’azienda, tutte consultabili collegandosi al sito web ufficiale, “Lavora con noi” –> “Posizioni aperte”.

Addetti alla vendita di prodotti alimentari – Lavis (TN). Addetto alle operazioni di vendita, reparto gastronomia, reparto ortofrutta. Per il reparto gastronomia e ortofrutta, si chiede esperienza nella mansione.

– Lavis (TN). Addetto alle operazioni di vendita, reparto gastronomia, reparto ortofrutta. Per il reparto gastronomia e ortofrutta, si chiede esperienza nella mansione. Addetto ufficio tecnico area manutenzioni – Lavis (TN). Progettazione e/o rivisitazione di negozi di genere alimentare, gestione ordini attrezzature, macchinari e materiali tecnici; gestione rapporti fornitori e professionisti esterni; organizzazione e supervisione cantieri.

– Lavis (TN). Progettazione e/o rivisitazione di negozi di genere alimentare, gestione ordini attrezzature, macchinari e materiali tecnici; gestione rapporti fornitori e professionisti esterni; organizzazione e supervisione cantieri. Magazziniere addetto alla preparazione ordini – Lavis (TN). Desiderata pregressa esperienza di lavoro in magazzino anche se di durata breve, maturata in aziende di logistica, stoccaggio, trasporti, deposito.

– Lavis (TN). Desiderata pregressa esperienza di lavoro in magazzino anche se di durata breve, maturata in aziende di logistica, stoccaggio, trasporti, deposito. Area Manager – Lavis (TN). Coordinare e supervisionare la rete di vendita assegnata assicurando la miglior qualità del servizio fornito dai punti di vendita. Garantire il rispetto della normativa e sicurezza del lavoro e delle direttive aziendali.

– Lavis (TN). Coordinare e supervisionare la rete di vendita assegnata assicurando la miglior qualità del servizio fornito dai punti di vendita. Garantire il rispetto della normativa e sicurezza del lavoro e delle direttive aziendali. Addetto contabilità generale – Lavis (TN). Conoscenza dei principi che governano la contabilità generale e fiscale d’impresa. Diploma di Ragioneria o titolo equivalente, o laurea triennale in economia e amministrazione aziendale.

– Lavis (TN). Conoscenza dei principi che governano la contabilità generale e fiscale d’impresa. Diploma di Ragioneria o titolo equivalente, o laurea triennale in economia e amministrazione aziendale. Addetto distributore carburanti – Monsampolo del Tronto (AP) Frazione Stella. La risorsa si occuperà del presidio/manutenzione della stazione carburanti e delle attività connesse, oltre che del supporto e dell’assistenza al cliente.

Le offerte continuano sul sito a cui è possibile anche collegarsi per mandare le proprie credenziali. Possono candidarsi all’offerta di lavoro persone di entrambi i sessi, senza distinzione alcuna.