Eurospin, prodotti sottomarca: sai chi li produce veramente? Incredibile

Eurospin. La famosa catena di supermercati è attiva sul territorio italiano dal lonano 1993. Offre prodotti a prezzi davvero competitivi, molto più economici rispetto a quelli dei grandi marchi. Cosa c’è dietro?

La catena della grande distribuzione organizzata Eurospin è nata in Italia quasi 30 anni fa, precisamente nel 1993. Il franchising fu frutto dell’idea di quattro famiglie che misero insieme le risorse per avviare la proficua attività: i Pozzi, i Mion, gli Odorizzi e i Barbon.

La sede principale si trova a San Martino Buon Albergo (in provincia di Verona). Dal sito ufficiale si apprende che, al momento, Eurospin gode di ben 1.200 punti vendita sparpagliati su tutto il territorio nazionale in cui sono impiegati oltre 15mila dipendenti. Il fatturato dichiarato nel 2019 si aggira intorno ai 7 Miliardi di euro. Un’eccellenza italiana che deve il suo successo alla competitività dei prezzi dei prodotti in vendita, di gran lunga inferiore a quelli dei supermercati concorrenti. Vi siete mai chiesti da dove venga la merce proposta da Eurospin e perché costi così poco?

Eurospin: i prodotti giudicati “sottomarca” lo sono davvero? L’incredibile verità

La catena Eurospin rientra nella categoria discount, ossia supermercati dove il prezzo dei prodotti comunemente è ribassato. Alcuni percepiscono immotivatamente questa caratteristica in maniera dispregiativa, come se la qualità della merce sottomarca fosse inferiore.

La verità sulla provenienza di tali prodotti vi farà assolutamente ricredere. Alcune aziende cercano di ottenere introiti più ricchi puntando sulla vendita di un numero maggiore in unità di una determinata merce. Come fare, quindi ad aumentare la quantità? La risposta è semplicissima: abbassando il prezzo.

Ciò è realizzabile risparmiando sui costi della pubblicità (cosa che non possono permettersi i grandi marchi) e sul packaging. In realtà, merce che reputiamo sottomarca è prodotta esattamente negli stessi stabilimenti dei brand più conosciuti.

