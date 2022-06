Eurospin, prezzi mai visti. Per il week end lo sconto raddoppia. Con meno di 3 euro ti porti a casa il frutto dell’estate

Basta dire il suo nome per associare la spesa intelligente a prezzi convenienti. Parliamo ovviamente di Eurospin, la nota catena di supermercati non a marchio che a piccoli passi ha conquistato lo Stivale e non solo. Prima nelle grandi città, poi anche nelle cittadine più piccole fino ad arrivare nelle radio ed in tv con la pubblicità legata Einstein.

Eurospin, soprattutto in questo periodo di grandi rincari ha saputo intercettare una grande fetta di pubblico che ha scelto di acquistare prodotti non a marchio ma comunque di grande qualità risparmiando sullo scontino. Sconti ed offerte settimanali, poi, hanno fatto il resto.

Da oggi scattano le offerte riservate al week-end, la primo sul web e sui volantini, e nei punti vendita fisici si corre per fare scorte.

Eurospin, è arrivato il week-end di follia: ecco cosa ti aspetta

Lo chiama “Week-end di follia” Eurospin. Si riferisce all’ultima parte delle sue offerte dedicate proprio al fine settimana durante il quale vengono proposte delle offerte davvero ottime. Da oggi e fino a domenica ciliegie, ravioli, carta igienica e sorbetti pronti a prezzi super.

Un modo per invogliare i clienti che nel week-end sono più liberi dal lavoro e farli entrare nel supermercato. All’interno, ovviamente, ci sono molte altre promozioni che interessano diverse tipologie di prodotti ma è normale che gli occhi cadono in particolare sul prodotto dell’estate che tutti vogliono ma che spesso è inaccessibile.

Quelle che fanno gola sono le ciliegie, il frutto del momento. Da sempre le primizie hanno avuto prezzi non accessibili a tutti ma quest’anno con il rincaro i prezzi sono altissimi e per alcuni inavvicinabili. Ecco che Eurospin propone la soluzione: una vaschetta di ciliegie a meno di 3 euro.

Si tratta di un buon prezzo visto il periodo. Il costo di frutta e verdura è arrivato alle stelle e non tutti possono permettersi un’ampia scelta. Come sempre Eurospin cerca di stare vicino ai clienti offrendo il meglio del mercato a prezzi competitivi.