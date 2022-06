Eva Henger in bikini fa sognare i fans: la showgirl indossa un bikini super sexy e mette in mostra le sue forme.

Eva Henger, con la sua bellezza e con il suo corpo super esplosivo, ha fatto sognare generazioni intere. Nei primi anni del Duemila, la nativa di Gyor veniva considerata come una sex symbol e i suoi calendari senza veli resteranno sicuramente nella storia. Nonostante gli anni che passano, la star ungherese è più in forma che mai.

Tutti vorrebbero sapere il segreto della sua eterna giovinezza: a 49 anni, l’ex attrice e modella vanta ancora un fisico da fare invidia alle ventenni. Instagram è ovviamente terreno fertile e ospita sempre le sue fotografie magnifiche. Praticamente tutti i giorni, la Henger pubblica immagini mostruose. Questa sera, la classe 1972 ha mandato in visibilio i suoi ammiratori con una fotografia in bikini non adatta a chi soffre di problemi di cuore.

Eva Henger in bikini è da sogno: lato A e didietro, tutto è perfetto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

POTREBBE INTERESSARTI –> Pago e Miriana, dopo anni torna tutto come prima: “ne è valsa la pena” – FOTO

Eva, anche oggi, è riuscita a conquistare i riflettori con una fotografia spettacolare. Ancora una volta, in didascalia, c’è una frase alquanto particolare. “Si ama quello che colpisce e si è colpiti da ciò che non è ordinario“, si legge. Il messaggio è ovviamente riportato sia in lingua inglese che in lingua italiana: la nativa di Gyor ha fans praticamente in tutto il mondo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Soraia e Luca, dopo Uomini e Donne non è andata come previsto: era inevitabile

Nella foto in questione, la stella ungherese indossa un costume che copre pochissimi centimetri del suo corpo. Il décolleté, ad esempio, è quasi totalmente di fuori. Il lato A non è l’unica cosa che conquista gli occhi degli ammiratori: Eva si mette in posa e fa vedere a tutti anche il suo panoramico didietro. Lo scatto non è adatto ai deboli di cuore: un corpo così fa salire vertiginosamente i battiti cardiaci.