Maria Pasini, pensionata 64enne, è la vittima dell’incidente avvenuto ieri mattina, giovedì 16 giugno, sulla provinciale tra La Fiorana e Bando, località del comune di Argenta (Ferrara).

La donna, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, come riporta la redazione del quotidiano Il Resto del Carlino, dopo aver fatto la spesa, stava tornando a casa in bici. Per cause ancora da chiarire, una vettura condotta da un 61enne, che procedeva nello stesso senso di marcia, ha investito la due ruote terminando poi in un fosso. La ciclista è finita, invece, in un campo di grano a circa dieci metri di distanza dal punto di impatto.

Inutile ogni tentativo di soccorso per Maria: i sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo dopo l’incidente. Il 61enne alla guida dell’auto, riferisce Il Resto del Carlino, sarebbe rimasto ferito non gravemente e trasportato presso l’ospedale Sant’Anna di Cona.

Intervenuti anche i carabinieri che ora stanno indagando per verificare la dinamica esatta dello scontro costato la vita alla pensionata. Al vaglio dei militari dell’Arma anche le cause che avrebbero fatto perdere il controllo della vettura al 61enne.