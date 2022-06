Un ragazzo di 17 anni è morto ieri all’ospedale di Firenze dove era arrivato dopo essere stato colto da un malore mentre faceva un bagno in una piscina comunale.

È morto in ospedale il ragazzo di soli 17 anni che si era sentito male dopo essersi tuffato in una piscina dell’impianto sportivo comunale Costoli di Firenze. Il giovane nella tarda mattinata di mercoledì era entrato in acqua, ma poco dopo è finito sul fondo non riuscendo più ad emergere.

Il bagnino dell’impianto, accorgendosi dell’accaduto, si è subito tuffato in acqua ed ha recuperato il 17enne. Nel frattempo sul posto è arrivata l’equipe medica del 118 che lo ha trasportato d’urgenza in ospedale, dove è spirato ieri pomeriggio.

Firenze, colto da malore mentre fa il bagno nella piscina comunale: morto ragazzo di 17 anni

Ha lottato tra la vita e la morte per un giorno, ma alla fine il suo cuore ha smesso di battere. Si è spento ieri pomeriggio, giovedì 16 giugno, il ragazzo di 17 anni di origine marocchina che sarebbe stato colto da un malore mentre nuotava nella piscina comunale Paolo Costoli di Firenze.

L’adolescente, di cui non è stata resa nota l’identità, aveva raggiunto l’impianto con la cooperativa d’accoglienza Gli Argini. Qui, secondo quanto scrivono i colleghi de La Nazione, si era tuffato in acqua dicendo al suo accompagnatore di saper nuotare. Pochi istanti dopo, però, sarebbe stato colto da un malore ed è finito sul fondo della piscina. Il bagnino senza esitare ha soccorso e riportato sulla banchina il 17enne.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Donna scomparsa da giorni: terminano nel peggiore dei modi le ricerche

Presso l’impianto sono arrivati i sanitari del 118 che, dopo le prime cure sul posto, hanno caricato il giovane in ambulanza e lo hanno trasportato all’ospedale di Careggi. Qui, purtroppo, tutti i tentativi dei medici di salvargli la vita non hanno avuto l’esito sperato: ieri pomeriggio il tragico epilogo con la morte del ragazzo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Frontale tra auto e camion: spezzata la vita di un ragazzo di 25 anni

Le indagini sul caso sono condotte dagli agenti della Polizia del capoluogo toscano, coordinati dalla Procura che, riferisce La Nazione, ha aperto un fascicolo con ipotesi di reato di omicidio colposo. Al momento, però, non risulterebbero persone indagate. Gli inquirenti dovranno stabilire se il giovane sia deceduto per un malore o per altri motivi, circostanza su cui potrà far luce l’autopsia già disposta sulla salma.