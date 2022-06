Leonardo Pieraccioni: lei è la sua ex ed in bikini è una bomba – FOTO

Come ha fatto Leonardo Pieraccioni a farsela scappare? Avete visto l’ex dell’attore in bikini? E’ una dea: che spettacolo della natura

E’ o non è la moglie bellissima che tutti desiderano? E c’è chi l’ha avuta al proprio fianco. Infatti, Laura Torrisi è stata sposata con Leonardo Pieraccioni per sette anni e dal loro amore è nata Martina.

I due sembravano inseparabili eppure nel 2014 hanno deciso di separarsi. Ognuno ha preso la propria strada, sebbene tra loro ci sia un rapporto di stima e affetto. L’attore toscano continua la sua carriera cinematografica, l’ex gieffina si sta dedicando ad altro ed è molto attiva sui social.

Laura Torrisi, la FOTO mozzafiato a cui nessuno può resistere – FOTO

Laura Torrisi è una donna affascinante, seducente e sensuale. Molto amata dal pubblico italiano, non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate e molti scatti diventano virali.

L’ultimo post è un concentrato di energia e non è passato inosservato, l’attrice si è messa in posa e in riva al mare ha sfoggiato il sorriso più bello. E non solo quello.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Che bomba”: Valentina Vignali, scollatura esplosiva. Curve oltre ogni limite – FOTO

Indossa un bikini arancione che mette in evidenza le sue forme prorompenti, in particolare il décolleté. “Felice” ha scritto e i follower hanno lasciato like e commenti come: “Tu sei la perfezione” e poi ancora “Il solo vederti trasmette felicità”, qualcun altro ha aggiunto: “E ora chi avrà pace nei prossimi giorni…? Bellezza Stratosferica unita a doti interiori, il massimo!!! Ah, potessi avere speranze”.

Di una bellezza naturale e fuori dal comune, c’è chi vorrebbe rivederla in televisione e chi addirittura sul grande schermo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Selvaggia Lucarelli a “Ballando con le Stelle”: futuro è incerto. Le dichiarazioni sospette della giornalista

Per adesso, però, l’ex moglie di Leonardo Pieraccioni ha deciso di dedicare più tempo a se stessa e alla sua piccola. Martina è l’unico amore della sua vita e le due hanno un rapporto stupendo, non soltanto madre e figlia ma anche amiche inseparabili.