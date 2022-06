Maddalena Corvaglia si lascia andare a degli scatti mozzafiato, avete notato anche voi il dettaglio sul costume? Che spettacolo

Maddalena Corvaglia torna a sorprendere i follower con alcuni scatti strepitosi che hanno lasciato tutti a bocca aperta ed hanno già fatto il giro del web.

L’ex velina di “Striscia la notizia” si sta godendo i primi giorni d’estate in un posto pazzesco in compagnia della sua bambina. E’ arrivato il momento di prendersi una pausa dal lavoro e dedicarsi alla famiglia, per farlo esiste un luogo migliore del mare?

Maddalena Corvaglia, costume intero, fuori tutto: fan in estasi – FOTO

Seguita da più di un milione di follower, Maddalena Corvaglia non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate, che si tratti di lavoro o tempo libero. Attualmente è volata in Salento con sua figlia ed ha già pubblicato alcuni scatti che hanno mandato in tilt il web.

“Baci dal paradiso” ha scritto sotto al post diventato virale. L’ex velina indossa un costume intero viola con i bordi gialli. Tra i fan c’è chi non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio: non c’è l’imbottitura. Inoltre, anche il fondoschiena è completamente scoperto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Che bomba”: Valentina Vignali, scollatura esplosiva. Curve oltre ogni limite – FOTO

Il post ha conquistato una miriade di like e commenti, tra i tanti qualcuno ha scritto: “Puro incanto” e poi ancora “Che meraviglia“, qualcun altro ha aggiunto: “Grande terra, grande donna”. E poi: “Sei la più bella del mondo”.

Anche in vacanza la Corvaglia non rinuncia all’allenamento. Così prima di andare in spiaggia si dedica alla corsa o ad un circuito e la giornata prende un’altra piega.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Superlativa”: Elisabetta Gregoraci in bikini, curve stratosferiche. Panorama da togliere il fiato – FOTO

Dopo la pausa estiva quali saranno i prossimi progetti lavorativi a cui dedicarsi? Per adesso non abbiamo indizi, ma non tarderanno ad arrivare i dettagli che incuriosiranno ancora di più i fan. Intanto, non ci resta che seguire l’ex velia sui social, supportarla e sostenerla in ogni situazione.