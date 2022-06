Maneskin, Victoria De Angelis ha un fidanzato: ci sono le prove – VIDEO

Victoria De Angelis, bassista de i Maneskin esce allo scoperto con un nuovo fidanzato. Tra le Storie Instagram della musicista è tutto troppo evidente.

Dopo aver racimolato una quantità industriale di approvazioni circa la sua dote da musicista e bassista, Victoria De Angelis finisce anche lei nel ‘calderone’ del gossip.

La cantante de I Maneskin, il gruppo rock di fama internazionale, reduce dal successo dello scorso anno dell’Eurovision Contest, subito dopo Sanremo ha lasciato così tutti i suoi fan di stucco.

La showgirl non era mai stata così nota tra le pagine di cronaca rosa e considerati i riflettori sempre puntati su di lei e il resto del gruppo, era inevitabile l’accostamento ad una nuova fiamma d’amore.

Per lungo tempo si è parlato di un flirt segreto tra lei e il cantante della band, Damiano, attuale fidanzato di Giorgia Soleri. Voci di corridoio, in seguito smentite per bocca e scatti dei diretti interessati, dai quali si evince una straordinaria amicizia e null’altro

I Maneskin, Victoria De Angelis presenta a tutti il nuovo fidanzato: di chi si tratta

E’ bastato un semplice scatto o meglio una storia Instagram per far ribaltare il gossip e accostare a Victoria De Angelis, un nuovo fidanzato.

La vita professionale della bassista finora è sempre stata al centro dei suoi impegni, trascinata dall’amore siderale del genere rock e la musica degli ultimi tempi.

L’indiscrezione sulle novità in ambito sentimentale affiorano grazie alla ‘bomba’ lanciata da un quotidiano spagnolo, Crush News. La penna del noto giornale iberico ha sottolineato una certa empatia e legame con un certo José Tomás Ayerbe Lombardi.

Tra le ultime storie lanciate sul web da Victoria che la ritrae fianco a fianco con il suo ‘ricciolo’ preferito spunta anche un cuore sincero. I due nella circostanza condividono una serata diversa all’interno di un pub, tra una birra e una chiacchierata.

All’indomani dell’ultima pubblicazione via social della bassista, però non ci sono state conferme o novità riguardo ad una possibile storia d’amore in atto.

D’altronde Victoria non si è espressa a tal proposito, anzi ha sempre confermato di avere preferenze di un ‘genere fluido‘, senza entrare particolarmente nello specifico.