Maria De Filippi lascia tutto per lui, non riesce a farne a meno

Maria De Filippi è ancora sposata con Maurizio Costanzo? Spunta sul web una notizia che sta facendo molto discutere, c’entra lui

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono una delle coppie più seguite dal pubblico. Rappresentano, infatti, un’icona della televisione italiana soprattutto per la loro professionalità e il loro talento.

Entrambi conduttori, si sono conosciuti in un’azienda di videocassette, quando nel corso di un convegno sulla pirateria musicale, la De Filippi ha incontrato per la prima volta Maurizio Costanzo che le ha proposto di diventare sua assistente. Da lì, la scalata verso il successo e lo sbocciare di un grande amore.

Maria De Filippi, chi c’è oltre a Maurizio Costanzo?

Maria De Filippi con il suo lavoro non può fare a meno di conoscere persone con le quali nella maggior parte dei casi stringe amicizie. Con qualcuno in particolare il rapporto si è fatto sempre più intimo, i due sono molto amici.

Stiamo parlando di Kledi, il ballerino che per anni ha lavorato nella scuola di “Amici” ed attualmente è un insegnante e un coreografo che ha deciso di abbandonare il mondo della televisione.

E’ stato proprio lui a rivelare qualche dettaglio in più sulla relazione con la conduttrice, in un’interviste nel programma Io e te ha spiegato: “Maria è tosta ed esigente ma anche io lo sono e su questo siamo molto vicini, ha fiuto per le persone. Ho lavorato insieme a lei per 17 anni, tuttora siamo in contatto è una persona corretta e ogni tanto se la prende quando le fai qualche torto, questo lo devo dire. – ha affermato – È una persona che è rimasta nel mio cuore, non soltanto per quello che mi ha dato, ma perché è una persona seria questo lo apprezzo di lei”.

Poi ancora: “Tuttora si parla che io sarei quello che con Maria De Filippi ha avuto una storia. Questa cosa mi fa ridere, ci ridiamo insieme”.

Per Kledi la De Filippi è stata il suo talent scout. Nonostante il passare degli anni e i diversi impegni lavorativi, i due non perdono occasione di sentirsi e vedersi quando ne hanno la possibilità.