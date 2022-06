La moglie di Johnny Dorelli ammette tutto: lo ha nascosto per 44 anni

Gloria Guida, moglie di Johnny Dorelli, ammette tutto dopo 44 anni: il segreto che ha tenuto nascosto per tanto tempo viene a galla

Formano indiscutibilmente una delle coppie più longeve del panorama dello spettacolo, entrambi molti esposti mediaticamente, eppure sempre fedelissimi ed innamorati l’uno dell’altra. Gloria Guida e Johnny Dorelli, insieme da 44 anni e sposati da 31, hanno saputo dar vita ad un’unione inossidabile.

Un’unione da cui la coppia ha avuto un’unica figlia, Guendalina, che non avrebbe fatto altro che rafforzare il sentimento tra i suoi genitori. L’attrice, solamente qualche mese fa, è stata ospite di Alberto Matano a “La vita in diretta”, dove ha avuto modo di parlare non solo della propria brillante carriera, ma soprattutto del rapporto con Dorelli.

Quello che la Guida ha confessato a proposito del marito è una verità di cui nessuno, prima d’ora, aveva mai sentito parlare. Dopo 44 anni, finalmente sappiamo la verità su quel “segreto” che la lega al marito.

Gloria Guida ammette tutto su Johnny Dorelli

Per Johnny Dorelli e Gloria Guida il tempo non sembra minimamente passato. La coppia, che si conobbe nel 1979 e convolò a nozze nel 1991, appare unita ed affiatata proprio come quarant’anni fa. Recentemente ospite de “La vita in diretta”, l’attrice aveva confessato a Matano e al pubblico il “segreto” della longevità del suo rapporto d’amore.

Tutto, come raccontato dalla moglie di Dorelli, dipenderebbe dal rispetto e dalla qualità del dialogo che, per una relazione duratura, sarebbero di fondamentale importanza. “Il dialogo è la cosa principale, parlando si risolvono un sacco di sciocchezze” ha confidato Gloria Guida ai microfoni di Rai 1.

Tra lei ed il marito, stando a quanto dichiarato, la complicità non è mai venuta meno. “Rispetto, fare l’amore, parlare: una coppia è tutto questo” ha poi aggiunto l’attrice, che sembrerebbe avere un’idea più che chiara di come dovrebbe essere una relazione.

Questo, a detta di Gloria Guido, è il vero “segreto” che lei e Dorelli hanno custodito per ben 44 anni. Un segreto dal quale il loro matrimonio sembrerebbe aver decisamente tratto giovamento.